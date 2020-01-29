Parlamento Europeu ratifica acordo do Brexit

Decisão de deixar a União Européia foi tomada há três anos pelos britânicos. Crédito: Pixabay

Com 621 votos a favor e 49 contrários, o Parlamento Europeu ratificou nesta quarta-feira (29) os termos da saída do Reino Unido da União Europeia, o brexit, que entra em vigor na próxima sexta (31).

Com a aprovação, os eurodeputados deram o último passo para a formalização do divórcio da Europa, decisão tomada pelos eleitores britânicos, por meio de um referendo, há pouco mais de três anos.

O debate, durante a sessão desta tarde, foi marcado por discursos emocionados, nos quais vários parlamentares choraram. O Reino Unido integrava o bloco há 47 anos.

Foi, afinal, o fracasso em aprovar o acordo que derrubou a então primeira-ministra, Theresa May, fez o brexit ser adiado por três vezes e quase custou o cargo do atual premiê, Boris Johnson.

Pressionado após ver os deputados rejeitarem repetidamente sua versão do acordo de saída no ano passado, Boris convocou uma eleição para o fim de 2019.

No pleito, seu Partido Conservador conquistou a ampla maioria das cadeiras do Parlamento, abrindo o caminho para a aprovação do pacto com tranquilidade.

Já em 20 de dezembro, pouco após a eleição, os deputados aprovaram o texto em uma sessão histórica, na qual o premiê distribuiu autógrafos e citou William Shakespeare.

Pelas regras do Parlamento, ainda faltava uma segunda votação, que enfim foi realizada nesta quinta, após o recesso de Natal e Ano-Novo.

Desta vez, porém, o tom foi menos solene e nem mesmo Boris participou muito da festa. Em vez disso, coube ao ministro responsável pelo brexit, Stephen Barclay, pedir aos deputados que aprovassem o texto. Boa parte da oposição trabalhista abandonou o plenário antes da proclamação do resultado.

Como nem a Câmara dos Lordes nem a rainha tem poderes para barrar a aprovação do acordo, as atenções agora devem se voltar para o Parlamento europeu, que ainda precisa aprovar o pacto.

A expectativa é que isso aconteça até o fim de janeiro, mas Londres e Bruxelas ainda têm um assunto a resolver. Segundo o texto atual, a partir de 31 de janeiro vai ter início o chamado período de transição, que vai continuar até o final do ano.

A ideia é que nesse tempo os dois lados negociem um acordo comercial de longo prazo.

O problema é que a UE já disse que não há tempo suficiente para fechar esse acordo comercial e defendeu que o período de transição seja ampliado até o final de 2021 ou 2022, como já está previsto no texto.

Falta combinar, porém, com Boris, que já repetiu diversas vezes ser contra qualquer ampliação do prazo. A tendência, assim, é que os desdobramentos do brexit continuem assombrando o Reino Unido por mais algum tempo.

OS PRÓXIMOS PASSOS DO BREXIT

29.jan Data prevista para o acordo ser aprovado no Parlamento europeu, a última etapa necessária para ele entrar em vigor

31.jan Exatamente às 23h do horário de Londres (20h de Brasília), o Reino Unido deixa formalmente a União Europeia; tem início o período de transição

25.fev Por volta desse dia, representantes do Reino Unido e da União Europeia devem retomar as negociações

1º.jul Data máxima para o governo britânico pedir a extensão do período de transição até o fim de 2021 ou de 2022