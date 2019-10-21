Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Parlamento britânico se recusa mais uma vez a votar acordo do brexit
Economia

Parlamento britânico se recusa mais uma vez a votar acordo do brexit

Havia a expectativa de que o pacto seria votado esta semana, depois dos deputados terem se abstido do "sim ou não" no sábado (19) e aprovado uma emenda que adiava a votação

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 15:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2019 às 15:37
Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)
Agência FolhaPress- O Parlamento britânico se recusou novamente nesta segunda-feira (21) a votar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, acertado pelo premiê Boris Johnson com a UE na semana passada.
Havia a expectativa de que o pacto seria votado esta semana, depois dos deputados terem se abstido do "sim ou não" no sábado (19) e aprovado uma emenda que adiava a votação.
O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, argumentou que votar nesta segunda seria colocar a mesma questão duas vezes para o Parlamento em um prazo de 48 horas. "A moção não será debatida hoje, pois seria repetitivo e desordenado fazê-lo", disse John Bercow, estabelecendo assim uma nova derrota para o premiê, que prometeu diversas vezes tirar o Reino Unido do bloco em 31 de outubro.
O porta-voz de Boris afirmou que o premiê está desapontado com a decisão do Parlamento. Ele descreveu a decisão de Bercow como uma negação da chance de o governo entregar o brexit aos britânicos e acrescentou que o Executivo implantará a legislação já estabelecida para o desligamento a partir desta semana.

Veja Também

Parlamento britânico proíbe brexit sem acordo

Em meio a indefinição do brexit, presidente da Câmara dos Comuns renuncia

Equipe econômica brasileira mira Reino Unido pós-brexit

Na prática, a decisão dos parlamentares tomada no sábado e ratificada nesta segunda obrigou Boris a pedir um novo adiamento do prazo para deixar o bloco. A nova data-limite, de acordo com uma legislação aprovada pelo Parlamento para evitar uma saída sem acordo, é 31 de janeiro de 2020.
Após a sessão parlamentar do sábado, a UE recebeu três cartas de Boris: a primeira, sem assinatura, pede uma prorrogação de três meses. A segunda, assinada, afirma que não deseja o adiamento. E a terceira, do embaixador britânico na UE, Tim Barrow, explica que a extensão foi solicitada apenas para cumprir a lei.
A decisão do Parlamento deixou o Reino Unido na incerteza. Boris, que chegou ao poder no fim de julho com a promessa de retirar o Reino Unido da UE a qualquer custo, é contrário a qualquer adiamento do divórcio, previsto inicialmente para 29 de março e prorrogado em duas ocasiões.
> Reino Unido reserva mais de 2 bi de libras para um Brexit sem acordo
O texto negociado com Bruxelas regulamenta as condições de divórcio depois de 46 anos de convivência, permitindo uma saída suave, acompanhada de um período de transição que deve prosseguir ao menos até o fim de 2020.
Sem um acordo, o Reino Unido enfrentaria uma saída "dura", o que faz com que o setor econômico tema o caos nas fronteiras, a escassez de alimentos e medicamentos, o aumento dos preços e até mesmo uma recessão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados