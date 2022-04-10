Papa Francisco pede trégua de Páscoa para alcançar paz negociada na Ucrânia

O Papa Francisco abriu a Semana Santa com a presença dos fiéis Crédito: Twitter @vaticannews_pt

O papa Francisco abriu a Semana Santa com um apelo por uma trégua na Ucrânia durante a Páscoa, para abrir espaço para uma paz negociada. O pontífice destacou a necessidade de os líderes "fazerem alguns sacrifícios pelo bem do povo".

Esta foi a primeira celebração da missa do Domingo de Ramos diante de multidões na Praça de São Pedro desde o início da pandemia. Francisco pediu que "deixem as armas para iniciar uma trégua de Páscoa, não para recarregar armas e retomar a luta, não! Uma trégua para alcançar a paz por meio de negociações reais".

O papa não se referiu diretamente à invasão da Ucrânia pela Rússia, mas a referência foi clara. Ele denunciou, por repetidas vezes, a guerra e o sofrimento causados a civis inocentes. "Na verdade, que vitória seria essa, de quem fincar uma bandeira sob uma pilha de escombros?", questionou.