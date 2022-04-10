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Semana Santa

Papa Francisco pede trégua de Páscoa para alcançar paz negociada na Ucrânia

O papa não se referiu diretamente à invasão da Ucrânia pela Rússia, mas a referência foi clara. Ele denunciou a guerra e o sofrimento causados a civis inocentes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 abr 2022 às 13:48

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 13:48

O Papa Francisco abriu a Semana Santa com a presença dos fiéis
O Papa Francisco abriu a Semana Santa com a presença dos fiéis Crédito: Twitter @vaticannews_pt
O papa Francisco abriu a Semana Santa com um apelo por uma trégua na Ucrânia durante a Páscoa, para abrir espaço para uma paz negociada. O pontífice destacou a necessidade de os líderes "fazerem alguns sacrifícios pelo bem do povo".
Esta foi a primeira celebração da missa do Domingo de Ramos diante de multidões na Praça de São Pedro desde o início da pandemia. Francisco pediu que "deixem as armas para iniciar uma trégua de Páscoa, não para recarregar armas e retomar a luta, não! Uma trégua para alcançar a paz por meio de negociações reais".
O papa não se referiu diretamente à invasão da Ucrânia pela Rússia, mas a referência foi clara. Ele denunciou, por repetidas vezes, a guerra e o sofrimento causados a civis inocentes. "Na verdade, que vitória seria essa, de quem fincar uma bandeira sob uma pilha de escombros?", questionou.
Durante sua homilia no Domingo de Ramos, o pontífice também denunciou "a loucura da guerra" que leva as pessoas a cometerem "atos insensatos de crueldade". "Quando recorremos à violência... perdemos de vista por que estamos no mundo e acabamos cometendo atos insensatos de crueldade. Vemos isso na loucura da guerra, onde Cristo é crucificado mais uma vez".

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