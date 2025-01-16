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Queda em casa

Papa Francisco machuca braço após cair no Vaticano

A lesão do papa é a segunda em cerca de seis semanas. Em dezembro do ano passado, ele machucou o rosto em uma queda anterior, quando escorregou ao sair da cama
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jan 2025 às 11:16

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 11:16

Papa Francisco realiza celebração diante da imensa praça vazia de São Pedro, no Vaticano, nesta sexta-feira, 27
Papa Francisco realiza celebração diante da imensa praça vazia de São Pedro, no Vaticano, nesta sexta-feira, 27 Crédito: Yara Nardi/Estadão Conteúdo
papa Francisco machucou seu braço direito após uma queda em sua residência, mas não sofreu fraturas e continuou com sua agenda do dia, disse o Vaticano nesta quinta-feira (16).
Imagens das reuniões do papa de manhã mostraram Francisco usando tipoia simples de pano, envolta em seu pescoço, para segurar seu braço direito. A lesão do papa é a segunda em cerca de seis semanas. Em dezembro do ano passado, ele machucou o rosto em uma queda anterior, quando escorregou ao sair da cama.

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"Esta manhã, devido a uma queda na casa Santa Marta, o papa Francisco sofreu uma contusão no antebraço direito, sem fraturas. O braço foi imobilizado como medida de precaução", disse comunicado divulgado pela Santa Sé desta quinta.
O pontífice, que lidera a Igreja Católica de 1,4 bilhão de fiéis desde 2013, o primeiro latinoamericano a assumir o cargo, completou 88 anos em dezembro e frequentemente usa uma bengala ou uma cadeira de rodas para se locomover devido a dores nos joelhos e nas costas.
Ele já sofreu de gripe e problemas relacionados várias vezes nos últimos dois anos. Ele também passou por uma cirurgia em 2021 para tratar uma condição dolorosa chamada diverticulite e novamente em 2023 para reparar uma hérnia.
No entanto, em uma autobiografia publicada na terça (13), Francisco minimizou as preocupações sobre sua saúde e descartou a possibilidade de renunciar, como seu antecessor Bento 16 fez. "Estou bem", disse ele. "A Igreja é governada usando a cabeça e o coração, não as pernas", acrescentou. Mas o argentino não negou as limitações da idade. "A realidade é, muito simplesmente, que estou velho".
"Cada vez que um papa fica doente, os ventos de um conclave sempre parecem estar soprando", afirma Francisco no livro, referindo-se à reunião secreta de cardeais católicos que um dia elegerá o próximo pontífice. "A realidade é que, mesmo durante os dias da cirurgia, nunca pensei em pedir demissão."

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