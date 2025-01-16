Papa Francisco machuca braço após cair no Vaticano

Papa Francisco realiza celebração diante da imensa praça vazia de São Pedro, no Vaticano, nesta sexta-feira, 27 Crédito: Yara Nardi/Estadão Conteúdo

papa Francisco machucou seu braço direito após uma queda em sua residência, mas não sofreu fraturas e continuou com sua agenda do dia, disse o Vaticano nesta quinta-feira (16).

Imagens das reuniões do papa de manhã mostraram Francisco usando tipoia simples de pano, envolta em seu pescoço, para segurar seu braço direito. A lesão do papa é a segunda em cerca de seis semanas. Em dezembro do ano passado, ele machucou o rosto em uma queda anterior, quando escorregou ao sair da cama.

"Esta manhã, devido a uma queda na casa Santa Marta, o papa Francisco sofreu uma contusão no antebraço direito, sem fraturas. O braço foi imobilizado como medida de precaução", disse comunicado divulgado pela Santa Sé desta quinta.

O pontífice, que lidera a Igreja Católica de 1,4 bilhão de fiéis desde 2013, o primeiro latinoamericano a assumir o cargo, completou 88 anos em dezembro e frequentemente usa uma bengala ou uma cadeira de rodas para se locomover devido a dores nos joelhos e nas costas.

Ele já sofreu de gripe e problemas relacionados várias vezes nos últimos dois anos. Ele também passou por uma cirurgia em 2021 para tratar uma condição dolorosa chamada diverticulite e novamente em 2023 para reparar uma hérnia.

No entanto, em uma autobiografia publicada na terça (13), Francisco minimizou as preocupações sobre sua saúde e descartou a possibilidade de renunciar, como seu antecessor Bento 16 fez. "Estou bem", disse ele. "A Igreja é governada usando a cabeça e o coração, não as pernas", acrescentou. Mas o argentino não negou as limitações da idade. "A realidade é, muito simplesmente, que estou velho".