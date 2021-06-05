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Solidariedade

ONU vê com esperança doação de doses da vacina contra covid-19 pelos EUA

Além dos diversos países que irão receber as doses, diplomatas e funcionários dos 193 países membros da ONU também entrarão no programa de vacinação dos Estados Unidos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jun 2021 às 15:32

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 15:32

ONU
ONU vê com esperança doação de doses da vacina contra covid-19 pelos EUA Crédito: Pixabay
O secretário-geral da ONU, António Guterres, recebeu com esperança o anúncio de que o governo Biden doará milhões de doses da vacina contra a covid-19 para outros países, informou o porta-voz da entidade, Stephane Dujarric. Segundo ele, o secretário também está "extremamente grato" pela inclusão de diplomatas e funcionários dos 193 países membros da ONU no programa de vacinação dos Estados Unidos.
"A imunização dos funcionários que atuam na linha de frente da ONU permitirá que eles prestem serviços essenciais a pessoas vulneráveis em todo o mundo"', disse Dujarric.
O secretário pediu ainda que mais países compartilhem vacinas, principalmente com nações que lidam com alto número de casos e surgimento de variantes. "Há uma urgente necessidade de solidariedade global para garantir que as vacinas estejam disponíveis para todos, em todos os lugares", apontou o porta-voz.

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O México está entre as nações que devem receber as doses dos EUA. Autoridades do país informaram na sexta-feira, 4, que cerca de 1 milhão de imunizantes serão aplicados em moradores da fronteira entre os dois países.
De acordo com o presidente do país, Andres Manuel Lopez Obrador, a vacinação deste público faz parte de um esforço para reabrir a fronteira completamente, que segue restrita apenas para viagens essenciais. "Haverá um plano especial de vacinação nas comunidades fronteiriças com o objetivo de normalizar o transporte entre os dois países"', disse. São necessárias mais 2 milhões de doses para imunizar toda a população que vive na fronteira, que têm idade entre 18 e 40 anos, acrescentou.

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