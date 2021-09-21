ONU higienizou púlpito após fala de Bolsonaro, diz jornal

No intervalo entre os discursos do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro , e do presidente dos EUA, Joe Biden, na Assembleia-Geral das Nações Unidas, funcionários da ONU limparam o púlpito e trocaram a cabeça do microfone usado pelos chefes de Estado no palanque, informou o Wall Street Journal.

O presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU Crédito: Alan Santos/PR

"Os chefes de Estado e seus assessores devem ser vacinados para entrar na sala de reuniões. Mas os funcionários da ONU não fiscalizam o cumprimento da regra, e confiam nos convidados. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que testou positivo para Covid-19 em 2020 e disse que não está vacinado, falou antes de Biden. A Casa Branca disse que o púlpito foi limpo e a cabeça do microfone substituída entre os discursos".

A apuração do Wall Street Journal não deixa claro se é um procedimento de higienização adotado com todos os chefes de Estado e líderes que discursam presencialmente na Assembleia-Geral, ou se foi apenas um caso isolado.

O procedimento, no entanto, não foi adotado entre os discursos presenciais do presidente da 76ª sessão da Assembleia-Geral, Abdulla Shahid, ministro das Relações Exteriores das Maldivas, e o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.

O encontro anual da ONU foi quase todo virtual no ano passado, e a participação neste ano também foi limitada, com muitos chefes de Estado e outros funcionários de alto escalão enviando mensagens por vídeo. Diplomatas dos EUA pediram aos países que limitassem o tamanho de suas delegações.

POLÊMICAS DE BOLSONARO NA ASSEMBLEIA-GERAL

Na segunda-feira, 20, em um encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, Bolsonaro ouviu o premiê fazer uma defesa enfática da vacina contra a covid-19 produzida pela farmacêutica britânica AstraZeneca.

Quando viu Jair Bolsonaro fazer um sinal negativo com as mãos. Johnson, que acabara de sugerir a jornalistas que tomassem a vacina, disse a Bolsonaro: "eu tomei duas vezes já". Bolsonaro respondeu com o sinal negativo das mãos e disse: "eu ainda não".

Com a vacinação amplamente defendida por líderes mundiais como Johnson e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Bolsonaro destoa do restante do mundo na chegada para a Assembleia-Geral das Nações Unidas, que acontece nesta terça-feira, 21.

O constrangimento pela falta de vacinação do presidente, que tem procurado saídas para poder circular em Nova York sem vacina, e sua declarada posição sobre o tema colocam em xeque a estratégia do Itamaraty de vender uma agenda positiva no evento e reverter o desgaste internacional de Bolsonaro.