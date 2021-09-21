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Falas distorcidas

'Fechou olhos para a ciência''; dizem especialistas sobre Bolsonaro na ONU

A fala do presidente brasileiro foi bastante criticada por diversas organizações. A ONG Human Rights Watch afirmou que ele não mencionou os quase 600 mil brasileiros mortos devido ao coronavírus
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 set 2021 às 13:13

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 13:13

Presidente Jair Bolsonaro e o secretário-geral da ONU, António Guterres, no debate da 76ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York
Presidente Jair Bolsonaro e o secretário-geral da ONU, António Guterres, no debate da 76ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York Crédito: Eskinder Debebe / UN Photo
SÃO PAULO - Na abertura da 76ª Assembleia-Geral da ONU, nesta terça-feira (21), o secretário-geral da entidade, o português António Guterres, fez um alerta sobre o que chamou de "surto de desconfiança e desinformação", que colocam em risco os direitos humanos e o combate à pandemia.
Na sequência, o presidente Jair Bolsonaro, o primeiro chefe de Estado a discursar, fez ataques à mídia, defendeu remédios e tratamentos sem eficácia contra a Covid-19 e deu declarações distorcidas sobre o combate ao desmatamento no Brasil.
A fala de Bolsonaro foi bastante criticada por diversas organizações. A ONG Human Rights Watch afirmou que o presidente brasileiro "fechou os olhos para a ciência" e "não mencionou os quase 600 mil brasileiros mortos" devido ao coronavírus. O Greepeace Brasil, por sua vez, apontou que "declarações falsas, distorcidas ou negacionistas de Bolsonaro são sempre recorrentes em seus pronunciamentos públicos".

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Veja a íntegra do discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU

O apresentador Luciano Huck, que durante muito tempo foi apontado como um presidenciável, elogiou o discurso do secretário-geral da ONU e disse que ele deu um "puxão de orelha nos líderes mundiais".
Entre os 19 líderes do G20 (composto pelas 19 principais economias mais a União Europeia) presentes no encontro, Jair Bolsonaro é o único presidente que declarou não ter tomado a vacina e disse que não iria tomar o imunizante para ir ao evento anual da Organização das Nações Unidas.

Veja algumas reações ao discurso de Bolsonaro na ONU:

"Declarações falsas, distorcidas ou negacionistas de Bolsonaro são recorrentes em seus pronunciamentos públicos. É assim que o presidente tem "respondido" aos problemas ambientais do Brasil. Não há surpresas em um discurso que não se apoia na realidade"
Greenpeace Brasil  - Organização  que combate aumento da poluição e desmatamento
"Em seu discurso na ONU, Bolsonaro não mencionou os quase 600 mil brasileiros mortos pela Covid-19, o segundo maior número do mundo. Ele ignora as vidas perdidas como se não tivessem relação com a resposta desastrosa do seu governo, que fechou os olhos para a ciência"
Human Rights Watch - ONG
"Um surto de desconfiança e desinformação está polarizando as pessoas e paralisando sociedades. Os direitos humanos estão sob fogo e a ciência está sob assalto [...]. Enquanto bilionários passeiam felizes pelo espaço, milhares de pessoas morrem de fome"
António Guterres - Secretário-geral das Nações Unidas
"Potente o discurso do secretário-geral da ONU. Ao alertar que "o mundo está à beira do abismo e se movendo na direção errada", António Guterres tratou dos desafios sociais, sanitários e ambientais com a energia que o momento exige. Um puxão de orelhas nos líderes mundiais"
Luciano Huck  - Apresentador de TV
""Bolsonaro diz que apoia a vacinação e diz que o governo brasileiro é contra o "passaporte sanitário" e defende "tratamento precoce", dizendo que foi beneficiado por medicamentos sem eficácia comprovada pela ciência. E critica a imprensa e os países contrários a estes tratamentos.""
Conectas - ONG

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