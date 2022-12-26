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Nos EUA

Onda de frio provoca nevascas, cancela voos e já matou ao menos 34

Além da expectativa de mais vítimas, residências e negócios podem sofrer os impactos da falta de fornecimento de energia

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 14:32

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 dez 2022 às 14:32
A forte onda de frio causada por uma mortífera tempestade de inverno que assola boa parte dos Estados Unidos deve continuar nesta semana, com pessoas no oeste do Estado de Nova York enfrentando nevascas que prejudicam viajantes pelo país, cancelaram centenas de voos e deixaram rodovias em situação perigosa.
Pelo menos 34 mortes relacionadas à tempestade foram registradas e há expectativa de mais vítimas, em quadro também com dezenas de milhares de residências e negócios sem fornecimento de energia.
Nevasca e alagamentos atingem quase todo o país
Tempestade de inverno atinge boa parte dos EUA Crédito: Pixabay
O clima extremo vai dos Grandes Lagos, perto do Canadá, até o Rio Grande, na fronteira com o México. Cerca de 60% da população dos EUA enfrenta algum tipo de alerta relacionado ao clima, e as temperaturas tiveram quedas drásticas do leste das Montanhas Rochosas até os Apalaches.
No domingo (25), o Serviço Nacional Meteorológico disse que o fim do vento frio ártico deve ser um processo "lento a moderado". Em Buffalo (NY), ventos com força de furacão e neve provocam problemas e paralisam esforços de resposta emergencial. 

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