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Coronavírus

OMS: medidas de restrição de viagens devem ser tomadas de forma conjunta

Para o diretor executivo da OMS, é preciso ficar atento ao risco de a Covid-19 voltar a ganhar força em áreas onde a pandemia já está sob controle

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 12:16
Mulher usa máscara em aeroporto
Mulher usa máscara em aeroporto para se proteger do novo coronavírus Crédito: Anna Shvets/Pexels
O diretor executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, disse nesta segunda-feira (27), que países precisam tomar medidas de restrição de viagens de forma conjunta para que sejam mais eficazes em conter a disseminação do novo coronavírus Ryan, que falou durante coletiva de imprensa da OMS, disse também que é preciso ficar atento ao risco de a Covid-19 voltar a ganhar força em áreas onde a pandemia já está sob controle. "Precisamos agir de forma a minimizar os riscos de transmissão da doença (para essas áreas)," afirmou o dirigente.

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