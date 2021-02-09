Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • OMS diz que não há evidência de que mercado de Wuhan foi epicentro da pandemia
Coronavírus

OMS diz que não há evidência de que mercado de Wuhan foi epicentro da pandemia

A equipe tentou especificar um hospedeiro animal original para o coronavírus, mas não encontrou evidências definitivas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 fev 2021 às 10:07

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 10:07

Coronavírus - Covid19
Especialista em doenças infecciosas disse que seriam necessários anos para entender completamente as origens da Covid-19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
Não há informação suficiente para estabelecer que o epicentro da pandemia de Covid-19 tenha sido o mercado de frutos do mar de Huanan, local do primeiro grupo conhecido de infecções na cidade chinesa de Wuhan, afirmou nesta terça (9) a comissão comandada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para pesquisar a origem do Sars-Cov-2.
A equipe chegou em 14 de janeiro à cidade de Wuhan, onde o coronavírus foi identificado pela primeira vez, no final de 2019 e, depois de duas semanas de quarentena, visitou o mercado de Huanan, entre outros locais, e reuniu-se com especialistas do Instituto de Virologia de Wuhan, que pesquisa o novo coronavírus.
De acordo com Ben Embarek, especialista em segurança alimentar e doenças animais da OMS e presidente da equipe de investigação, os resultados trouxeram mais detalhes sobre a origem da pandemia, mas "não mudaram substancialmente as hipóteses originais".
Ele afirmou que foram investigadas quatro hipóteses para a origem da pandemia, entre elas a de que o vírus tivesse "vazado" de um laboratório, mas a conclusão foi que isso é "extremamente improvável". As outras três possibilidades, que ainda exigem mais pesquisa, são 1) a transmissão direta de uma espécie animal silvestre para um humano; 2) a introdução do vírus em uma espécie intermediária, mais próxima dos humanos, no qual o patógeno circulou antes de ser transmitido aos homens e 3) a presença do patógeno em alimentos, principalmente congelados.

Veja Também

Investigadores da OMS visitam instituto de virologia em Wuhan, na China

A equipe tentou especificar um hospedeiro animal original para o coronavírus, mas não encontrou evidências definitivas. Embora morcegos e pangolins sejam apontadas como possíveis fontes, as linhagens já sequenciadas nesses animais não são suficientemente similares ao patógeno para garantir essa associação, afirmou Liang Wannian, chefe do painel de especialistas Covid-19 na Comissão Nacional de Saúde da China.
Além disso, a alta suscetibilidade de visons e gatos ao coronavírus indica que outras espécies também possam ser reservatórios do vírus que se disseminou depois na pandemia.
Ben Embarek disse também que embora pesquisas apontem para um reservatório natural em morcegos, é improvável que eles tenham sido fonte primordial de contágio em Wuhan. Segundo ele, foram feitas ainda pesquisas em várias espécies animais e não foi constatada contaminação relevante que permitisse especificar um hospedeiro original.
Sem sinais antes de dezembro De acordo com Liang, sequenciamentos mostram que o Sars-Cov-2 estava circulando algumas semanas antes que os casos começassem a ser relatados em Wuhan, mas a revisão de dados e amostras de hospitais, bancos de sangue e centros de vigilância sanitária da região não indicam que o patógeno tivesse contaminado humanos antes de dezembro de 2019.

Veja Também

Equipe da OMS em Wuhan diz que o lado chinês está cooperando com missão

O chefe do painel de especialistas chinês afirmou que a revisão dos dados de mortes por pneumonia, tanto em Wuhan quanto na província de Hubei, de junho a dezembro de 2019, não mostram evidência de transmissão do Sars-Cov-2 na população antes de dezembro de 2019.
De acordo com Ben Embarek, especialista em segurança alimentar e doenças animais da OMS e presidente da equipe de investigação, as investigações mostram que havia circulação do Sars-Cov-2 em outros locais além do mercado de frutos do mar de Huanan. Há registros de contágio em outros mercados de alimentos de Wuhan e também de infecções não relacionadas a mercados.
Na semana passada, um dos membros da equipe, o especialista em doenças infecciosas Dominic Dwyer, disse que seriam necessários anos para entender completamente as origens da Covid-19.

Veja Também

OMS pede a países ricos que atrasem vacinação para ajudar os mais pobres

Casos globais de Covid-19 diminuíram pela 3ª semana seguida, diz OMS

Para OMS, viagens internacionais estão mais seguras após restrições

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Covid-19 China OMS Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco
Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber
Imagem de destaque
Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados