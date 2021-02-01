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Andamento da pandemia

Casos globais de Covid-19 diminuíram pela 3ª semana seguida, diz OMS

Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, é possível que o novo coronavírus "seja contido", mesmo com o surgimento de novas cepas do Sars-Cov-2

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 15:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 fev 2021 às 15:12
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS Crédito: Divulgação/OMS
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, disse que o número global de casos de Covid-19 teve redução pela terceira semana seguida. Segundo ele, é possível que o novo coronavírus "seja contido", mesmo com o surgimento de novas cepas do Sars-Cov-2. Tedros ainda reiterou a importância de que as medidas de segurança relacionadas à pandemia continuem a ser seguidas conforme vacinas forem lançadas à população.

COVAX

Perguntados sobre o anúncio do Ministério da Saúde de que o Brasil receberá 14 milhões de doses de vacina da OMS pela iniciativa Covax, as autoridades da entidade disseram não ter os números exatos de quanto será distribuído a cada país e ressaltaram que, além da quantidade projetada em acordos com os países, há outras variantes a considerar, como a capacidade de produção de instituições e empresas e as aprovações necessárias de reguladores internos para liberar o uso emergencial dos imunizantes.
Segundo a diretora-geral adjunta da OMS, Mariângela Simão, o órgão multilateral ainda espera pela projeção das fabricantes de vacinas para a covid-19 sobre quantas doses estarão disponíveis para a Covax neste mês e no próximo. O objetivo da OMS é começar a distribuição de vacinas por meio da iniciativa já em fevereiro.
O diretor executivo da OMS, Mike Ryan, afirmou que a produção de vacinas não deve ser o único foco dos países, e investimentos que garantam uma rápida distribuição das doses também são necessários.

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