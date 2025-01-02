Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • O megaporto recém-inaugurado pela China no Peru - e o impacto ao Brasil
BBC News

O megaporto recém-inaugurado pela China no Peru - e o impacto ao Brasil

Chancay será, daqui a alguns anos, o maior porto comercial da América do Sul.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

02 jan 2025 às 09:53

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 09:53

Durante sua passagem pelo Peru em novembro, o presidente da China, Xi Jinping, aproveitou para inaugurar o que em alguns anos será maior porto comercial da América do Sul.
O complexo portuário de Chancay fica cerca de 70 km ao norte de Lima.
É um projeto superlativo, liderado pela companhia marítima estatal chinesa Cosco Shipping Company e com investimentos totais estimados em US$ 3,4 bilhões.
Como o Peru, o Brasil é outro país com relações políticas e comerciais cada vez mais próximas com a China.
O gigante asiático é o principal parceiro comercial do Brasil — e o governo brasileiro demonstrou interesse pelo megaporto de Chancay.
Nosso repórter André Biernath explica em detalhes neste vídeo. Confira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Peru China
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados