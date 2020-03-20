Número de casos de coronavírus na cidade de Nova York mais do que dobra

Um total de 3.954 pessoas estão infectadas pelo coronavírus em Nova York, EUA. Crédito: EVG photos/Pexels

O número de casos confirmados do novo coronavírus na cidade de Nova York mais do que dobrou nesta quinta-feira (19), para um total de 3.954. A quantidade de infectados avançou com rapidez após as autoridades locais iniciarem um esforço para ampliar o número de exames em casos suspeitos.

Para tentar reduzir o avanço do novo coronavírus, o governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, ordenou nesta quinta que as empresas coloquem 75% dos empregados em trabalho remoto. Na véspera, Cuomo havia determinado que metade das equipes das companhias ficassem em casa.

Cuomo ainda pediu ajuda da gestão Donald Trump, especialmente para a obtenção de equipamentos de saúde. "Da mesma forma como precisamos de mísseis em guerras mundiais, precisamos de respiradores", afirmou o governador.