Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Número de casos de coronavírus na cidade de Nova York mais do que dobra
Covid-19

Número de casos de coronavírus na cidade de Nova York mais do que dobra

O número de mortos por causa do vírus saltou de 15 para 26 em um dia

Publicado em 20 de Março de 2020 às 07:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 07:49
Um total de 3.954 pessoas estão infectadas pelo coronavírus em Nova York, EUA. Crédito: EVG photos/Pexels
O número de casos confirmados do novo coronavírus na cidade de Nova York mais do que dobrou nesta quinta-feira (19), para um total de 3.954. A quantidade de infectados avançou com rapidez após as autoridades locais iniciarem um esforço para ampliar o número de exames em casos suspeitos. 
Para tentar reduzir o avanço do novo coronavírus, o governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, ordenou nesta quinta que as empresas coloquem 75% dos empregados em trabalho remoto. Na véspera, Cuomo havia determinado que metade das equipes das companhias ficassem em casa.
Cuomo ainda pediu ajuda da gestão Donald Trump, especialmente para a obtenção de equipamentos de saúde. "Da mesma forma como precisamos de mísseis em guerras mundiais, precisamos de respiradores", afirmou o governador.
O prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, fez o mesmo apelo ao governo federal. "Estamos vendo uma explosão no número de casos aqui na cidade de Nova York", disse o prefeito. Se não receber ajuda para equipar os hospitais, "vamos ter um problema extraordinário na primeira quinzena de abril", afirmou.

Veja Também

Coronavírus: "clima de férias" em praias e parques preocupa governo do ES

Coronavírus pode distorcer dados sobre desemprego

CFM libera a telemedicina no Brasil para conter coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 itens que toda casa com cachorro deve ter 
Galpão logístico, armazenamento, mercadorias
Como lucrar com a logística no Espírito Santo
Imagem de destaque
Corpo de homem é encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados