Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Novos surtos de coronavírus na Alemanha atingem os mais pobres
Covid-19

Novos surtos de coronavírus na Alemanha atingem os mais pobres

O país registrou pouco mais de 194 mil casos e 8.975 mortes e é visto como um exemplo na Europa pela forma como lidou com a pandemia

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 11:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 11:39
Bandeira da Alemanha
Surtos de coronavírus na Alemanha ocorreram em regiões onde vivem pessoas mais pobres Crédito: Pixabay
Os três novos surtos recentes de coronavírus após a reabertura econômica da Alemanha têm algo em comum: todos ocorreram em regiões e estabelecimentos comerciais onde trabalham e vivem pessoas mais pobres - na maioria, imigrantes e trabalhadores de baixa qualificação que recebem salários baixos. 
O primeiro surto após a retomada das atividades, com 1,5 mil casos, ocorreu no maior frigorífico da Europa, no Estado da Renânia do Norte-Vestfália, no oeste do país. Localizado nas proximidades do distrito de Gutersloh, a empresa emprega quase 7 mil funcionários, sendo muitos imigrantes vindos da Bulgária, Polônia e Romênia. Grande parte deles é de terceirizados, com salários menores que os dos alemães.
O primeiro-ministro da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet, anunciou ontem a prorrogação por mais uma semana das medidas restritivas em Gutersloh, que é o único distrito municipal alemão em que existem atualmente mais de 50 novas infecções semanais do novo coronavírus para cada 100 mil habitantes. De acordo com os dados mais recentes do Instituto Robert Koch, responsável pela prevenção e pelo controle de doenças na Alemanha, na última semana em Gutersloh, foram registradas 112,6 infecções por 100 mil habitantes.

Veja Também

Alemanha retoma o isolamento para 600 mil pessoas

Alemanha reimpõe confinamento em todo um distrito após surto de coronavírus

As restrições para Gutersloh foram inicialmente estendidas à cidade vizinha de Warendorf, onde moravam alguns trabalhadores da empresa, mas as medidas não serão prolongadas para esse município. "A situação em Warendorf é claramente limitada aos trabalhadores da empresa Tonnies", disse Laschet.
Em Gottingen, na Baixa Saxônia, o vírus se espalhou após várias festas familiares. Os cerca de 700 moradores de um conjunto de apartamentos chegaram a entrar em confronto com a polícia após terem sido obrigados a ficar isolados depois que 120 pessoas terem sido contaminadas.
Alguns tentaram quebrar a cerca de isolamento de metal instalada pelas autoridades para impedir a circulação desses moradores que cumprem a quarentena compulsória.
Já na capital, o surto ocorreu no bairro de Neukolln, que registra uma das maiores quantidades de imigrantes de todo o país.

Veja Também

Alemanha, Grécia e Bélgica retomam restrições após novos focos de coronavírus

Reabertura precoce nos EUA deve servir de lição para Brasil, alerta especialista

EUA ainda estão no meio da 1ª onda de casos, não na 2ª onda, diz Fauci

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados