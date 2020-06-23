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Covid-19

Alemanha reimpõe confinamento em todo um distrito após surto de coronavírus

Em todo o país, a Alemanha registrou 537 novos casos entre domingo (21) e segunda (22) elevando o total a 190.359 desde o começo da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 11:17

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 11:17

Bandeira da Alemanha
Bandeira da Alemanha Crédito: Pixabay
A Alemanha reimpôs nesta terça (23) um confinamento pela primeira vez desde que começou a relaxar as medidas de controle da epidemia do novo coronavírus, após um surto que começou na semana passada em um frigorífico em Gütersloh, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, o mais populoso do país.
Mais de 1.500 dos 7.000 funcionários do frigorífico tiveram teste positivo para a Covid-19, no que o primeiro-ministro da região, Armin Laschet, chamou de o "maior surto" dessa epidemia no país. Todos os funcionários do frigorífico foram colocados em isolamento.
Além do distrito de Gütersloh, as novas restrições vão atingir parte do distrito vizinho, de Warendorf, afetando cerca de 370 mil pessoas. Apenas pessoas de uma mesma família ou no máximo duas de famílias diferentes podem se encontrar em público.

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Bares, museus, piscinas e escolas ficarão fechados, e restaurantes só podem receber pessoas de uma mesma família.
Segundo Laschet, o confinamento deve durar no mínimo uma semana, para que seja possível avaliar se o vírus se espalhou para além dos empregados da fábrica e suas famílias. Até esta terça, havia 24 casos confirmados entre não funcionários do frigorífico.
O surto de Gütersloh elevou a taxa de contágio do país, calculada pelo Instituto Robert Koch (agência de vigilância e saúde do país), de 0,86 na última quarta (17) para 2,76 nesta terça. Isso indica que cada 100 pessoas infectadas transmitem o novo coronavírus para outras 276, fazendo o número de casos quase quadruplicar.

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O instituto ressalvou, porém, que esse número alto se deve ao fato de que o número de novos casos em geral no país está muito baixo, o que aumenta o peso do surto no frigorífico.
Em todo o país, a Alemanha registrou 537 novos casos entre domingo (21) e segunda (22)  elevando o total a 190.359 desde o começo da pandemia. Houve três mortes em 24 horas e um total de 8.885 mortos até segunda.
Assim como a Organização Mundial de Saúde, o IRK afirmou que o surto não indica uma segunda onda, mas é preciso manter a vigilância. "O vírus ainda está em nosso país e, se dermos a chance de se espalhar, ele vai aproveitá-la", afirmou Lothar Wieler, presidente da agência.
O crescimento de novos casos também levou o governo português a reimpor limites mais rígidos para a reunião de pessoas em Lisboa e a estabelecer que todas as lojas fechem às 20h, com exceção de restaurantes.

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