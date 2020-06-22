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Em Lisboa

Portugal volta a apertar restrições para evitar expansão do coronavírus

Segundo o primeiro-ministro, António Costa, o objetivo da medida é coibir festas e outras aglomerações que colocam em risco a saúde pública
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 15:19

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 15:19

Portugal
O país, apesar da reabertura, ainda se preocupa com a pandemia Crédito: Divulgação
Para evitar que a transmissão de coronavírus volte a crescer, Portugal deu um passo atrás em sua retomada das atividades: em Lisboa, o limite para reuniões de pessoas foi novamente reduzido para no máximo 10. No resto do país, continua valendo a regra mais leve, que permite reuniões de 20 pessoas.
Além disso, lojas, cafés e bares terão que fechar às 20h em toda a região metropolitana da capital portuguesa. Segundo o primeiro-ministro, António Costa, o objetivo da medida, que começou a valer a partir da meia-noite desta segunda (22), é coibir festas e outras aglomerações que colocam em risco a saúde pública.
No último mês, o país registrou 9.221 novos casos da doença, a maioria deles em Lisboa e no vale do Tejo.
O primeiro-ministro também afirmou que o governo tomará outras medidas pontuais em regiões específicas em que a incidência do coronavírus é maior. Entre elas, fortalecer a coordenação entre governos locais e o Ministério da Saúde para que notificações sobre a epidemia sejam mais rápidas.

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Nas últimas semanas, o surgimento de novos focos de coronavírus em países europeus tem levado os governos a reimplantar algumas das restrições que haviam ser retiradas.
Na Alemanha e na Grécia houve reintrodução de quarentenas em regiões ou edifícios específicos, a Bélgica fechou de novo algumas escolas, e a Espanha acompanha de perto algumas dezenas de novos focos.
Maria van Kerkhove, líder técnica da OMS (Organização Mundial da Saúde), disse, nesta segunda (22), que a organização tem acompanhado o surgimento de novos focos de coronavírus principalmente em lugares fechados, como dormitórios e indústrias.
Segundo ela, a volta de restrições e o aumento da vigilância são indicados para evitar um crescimento do contágio.
"Sempre que tiver uma chance, o vírus vai se espalhar. Os países devem ser capazes de isolá-los para que focos não virem surtos, e surtos não virem transmissão comunitária", disse van Kerkhove.

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