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Estados Unidos

Nova York confirma 112 novos casos de coronavírus e proíbe eventos

A medida não inclui escolas, hospitais, lares para idosos e meios de transporte de massa, que permanecerão abertos

Publicado em 12 de Março de 2020 às 16:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 16:06
O governador de Nova York, Andew Cuomo, informou que o número de casos de coronavírus subiu 112 Crédito: Unsplash
O governador de Nova York, Andew Cuomo, informou que o número de casos de coronavírus subiu 112, entre a quarta-feira, 11, e esta quinta-feira, 12, e chegou a 328, sem nenhuma morte.
Em entrevista coletiva, o democrata revelou a suspensão de todos os eventos com de 500 pessoas, a partir de 18 horas (em Brasília) da sexta-feira, 13, como forma de conter o avanço do coronavírus no Estado norte-americano.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A medida não inclui escolas, hospitais, lares para idosos e meios de transporte de massa, que permanecerão abertos.
O governador determinou que locais com menos de 500 pessoas só poderão ter metade da capacidade de ocupação completa.
Os teatros da Broadway serão fechados a partir desta quinta-feira.
Em Nova Jersey, Estado vizinho de Nova York, o governador Philip Murphy recomendou o cancelamento de aglomerações com mais de 250 pessoas, incluindo shows, eventos esportivos e protestos.

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