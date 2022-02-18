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Navio com carros de luxo pega fogo, é abandonado por tripulação e fica à deriva

A embarcação pegou fogo e foi abandonada pela tripulação, composta por 22 pessoas. Todos foram resgatados através de helicópteros da Força Aérea de Portugal; veja vídeo

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 17:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 fev 2022 às 17:01
Navio Felicity Ace pega fogo próximo ao arquipélago de Açores, é abandonado pela tripulação e fica à deriva
Navio Felicity Ace pega fogo próximo ao arquipélago de Açores, é abandonado pela tripulação e fica à deriva Crédito: Marinha de Portugal/Divulgação
Um navio carregado com carros de luxo ficou à deriva no oceano Atlântico, a sudoeste do arquipélago dos Açores, território de Portugal a 2h30 de voo de Lisboa. A embarcação pegou fogo e foi abandonada pela tripulação, composta por 22 pessoas.
Registrada no Panamá e operada por uma empresa japonesa, a Felicity Ace, embarcação de cerca de 200 metros de comprimento, levava quase 4.000 automóveis da Porsche e de outras marcas do Grupo Volkswagen da cidade de Emden, na Alemanha, a Davisville, no estado americano de Rhode Island.
O incêndio, de causas ainda desconhecidas, se alastrou pelo navio, chegando à área de carga. Os tripulantes foram resgatados de helicóptero pela Força Aérea de Portugal.
A Marinha Portuguesa recebeu alertas e informou, em comunicado, que resgatou toda a tripulação, levada antes a um navio petroleiro que desviou seu trajeto para ajudar na operação e, depois, a um hotel local. A nota também diz que o incêndio a bordo continua e que uma patrulha monitora o navio abandonado, enquanto não se desenha um plano para levá-lo a um porto.
A Porsche confirmou que carros da marca estavam na embarcação e disse que clientes que já haviam comprado os automóveis transportados seriam contatados pelos vendedores. "Nós estamos em contato com a empresa de navegação e os detalhes dos carros a bordo já são conhecidos", afirmou Angus Fitton, vice-presidente de relações públicas da Porsche na América do Norte.
"Nós estamos cientes do incidente envolvendo o navio de transporte de carga de terceiros transportando veículos do Grupo Volkswagen no Atlântico. Neste momento, não temos notícias de feridos e já estamos em contato com a empresa de navegação para obter mais informações", disse um porta-voz do Grupo Volkswagen.

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