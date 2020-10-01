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Na Argentina, pobreza atinge 40,9% da população

A pandemia de Covid-19 atingiu fortemente a economia e o Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que o país fechará este ano com uma contração de 9,9% do PIB
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 11:15

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 11:15

Coronavírus está trazendo impactos à economia
Coronavírus está trazendo impactos à economia Crédito: Freepik
A taxa de pobreza na Argentina subiu para 40,9% da população no primeiro semestre deste ano, com 10,5% de indigência, um dos piores registros da história do país, informou o Instituto de Estatística (Indec). No final de 2019, a taxa de pobreza era de 35,5% e a indigência, 8%.
Na comparação interanual, o número de pessoas abaixo da linha da pobreza aumentou 5,5 pontos porcentuais, e na indigência 2,8 pontos porcentuais.
"Aos poucos, chegamos perto de metade da população que não tem condições de comprar com sua renda uma cesta básica de consumo essencial. Isso é muito preocupante porque tem um porcentual muito alto de crianças e adolescentes", disse à agência France Presse o economista Ricardo Aronskind.
No primeiro semestre deste ano, a renda familiar média mensal total das famílias pobres foi de 25.759 pesos (cerca de R$ 1,7 mil pelo câmbio oficial), mas a cesta básica atingiu 43.785 pesos (cerca de R$ 3 mil), uma diferença de 41,2%, segundo o Indec. Em termos de faixas etárias, 56,3% das pessoas de 0 a 14 anos são pobres.

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A Argentina, com uma inflação anual de mais de 40%, está em recessão desde 2018. A pandemia de Covid-19 atingiu fortemente sua economia e o Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que o país fechará este ano com uma contração de 9,9% do Produto Interno Bruto (PIB).
"Os números são alarmantes", admitiu o ministro de Desenvolvimento Social, Daniel Arroyo, atribuindo parte da cifra a uma pobreza estrutural desencadeada por sucessivas crises econômicas que afetaram o país nas últimas décadas.
Em uma entrevista à TV a cabo Todos Noticias, Arroyo também disse que o "segundo trimestre foi o momento de maior fechamento das atividades" por causa da pandemia.
O ministro destacou que esse índice de pobreza seria ainda maior se o governo não tivesse desembolsado 420 bilhões de pesos (cerca de R$ 29,1 bilhões) em ajuda social durante a quarentena.
A pandemia começou na Argentina três meses depois de o presidente peronista Alberto Fernández assumir o poder com o desafio de reduzir a pobreza no país, afundado em uma profunda espiral inflacionária. Com a chegada do coronavírus, o governo optou por priorizar a saúde e em 20 de março instaurou uma rígida quarentena em todo o país. Nesse contexto de paralisação, o PIB caiu 19,1% no segundo trimestre e o desemprego subiu para 13,1% no mesmo período. A Argentina registrou até agora 736.609 casos del Covid-19 e 16.519 mortes.

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