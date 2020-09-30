Portugal e PF prendem dois brasileiros em Lisboa por contrabando de imigrantes

Com a ajuda da Polícia Federal, autoridades portuguesas prenderam nesta segunda-feira (28), dois brasileiros suspeitos de integrarem organização criminosa especializada na fabricação e venda de documentos falsos, fraude de processos para obtenção de cidadania e contrabando de imigrantes. Eles foram detidos na capital Lisboa após serem identificados e monitorados pela PF.
Durante as buscas, os investigadores portugueses encontraram documentos e passaportes falsos de nacionalidades diversas, inclusive brasileira, além de equipamentos de informática de alta tecnologia para mineração de bitcoins e prática de crimes cibernéticos.