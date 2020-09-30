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Organização criminosa

Portugal e PF prendem dois brasileiros em Lisboa por contrabando de imigrantes

Durante as buscas, os investigadores portugueses encontraram documentos e passaportes falsos de nacionalidades diversas, inclusive brasileira

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 08:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 08:31
Polícia Federal
Polícia Federal ajuda a prender dois brasileiros suspeitos de integrarem organização criminosa   Crédito: Saulo Angelo/Futura Press/Folhapress
Com a ajuda da Polícia Federal, autoridades portuguesas prenderam nesta segunda-feira (28), dois brasileiros suspeitos de integrarem organização criminosa especializada na fabricação e venda de documentos falsos, fraude de processos para obtenção de cidadania e contrabando de imigrantes. Eles foram detidos na capital Lisboa após serem identificados e monitorados pela PF.
Durante as buscas, os investigadores portugueses encontraram documentos e passaportes falsos de nacionalidades diversas, inclusive brasileira, além de equipamentos de informática de alta tecnologia para mineração de bitcoins e prática de crimes cibernéticos.

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