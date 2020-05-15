Mundo precisará de um sistema contra pandemias, diz ex-ministro da Fazenda

As acusações de Trump obedecem ao intuito de desviar a atenção do despreparo e incompetência com que o governo americano enfrentou a Covid-19. A OMS e a China são os dois bodes expiatórios escolhidos para transferir a culpa de Trump e de seus ineptos auxiliares. A OMS não tem o mandato para atuar nos países e fiscalizar os problemas sanitários sem a autorização. Acredita que deveria ter? É viável aprovar uma mudança como essa após a pandemia? Não é que temos um sistema contra pandemias que funciona mal, simplesmente não temos sistema.