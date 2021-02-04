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Pandemia

México registra 1.707 mortes e 12.153 novos casos de coronavírus

Com os números, o total de infecções da Covid-19 contabilizadas no país subiu a quase 1,89 milhão
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 fev 2021 às 07:40

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 07:40

Coronavírus - Covid19
O México registrou 12.153 novos casos da Covid-19 nesta quarta-feira (3) Crédito: Pete Linforth/Pixabay
O México registrou 12.153 novos casos de Covid-19 e 1.707 mortes em decorrência da doença nesta quarta-feira (3). Com os números, o total de infecções contabilizadas no país subiu a quase 1,89 milhão. A contagem de óbitos desde o início da pandemia atingiu 161.240.
O governo mexicano aprovou o uso emergencial da vacina Sputnik V nesta terça-feira (2), mas ainda não conseguiu assinar um contrato de compra. As autoridades do país esperavam adquirir 400 mil doses do imunizante até o fim de fevereiro.
O México já recebeu cerca de 766 mil doses da vacina desenvolvida pela Pfizer. Dessas, cerca de 686 mil já foram usadas. O próximo lote desse imunizante só deve chegar ao país em meados de fevereiro.

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