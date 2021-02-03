AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Mundo
  • Casa Branca vê desaceleração da pandemia, mas alerta sobre variantes
Coronavírus

Casa Branca vê desaceleração da pandemia, mas alerta sobre variantes

O infectologista Anthony Fauci, conselheiro médico chefe do governo Joe Biden, afirmou que a melhor forma de conter as mutações é seguir as medidas básicas de saúde pública

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 14:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2021 às 14:34
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
O infectologista Anthony Fauci, afirmou que a melhor forma de conter as mutações do coronavírus que geram as variantes é seguir as medidas básicas de saúde pública Crédito: Pixabay
Autoridades de saúde dos Estados Unidos sinalizaram nesta quarta-feira (03) que há uma desaceleração da pandemia de Covid-19 no país, mas alertaram para a possibilidade de as novas variantes do coronavírus reverterem essa tendência, devido à capacidade de disseminação mais rápida.
"Casos e internações hospitalares continuam diminuindo. Parecemos estar em uma trajetória consistente de queda", afirmou a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Rochelle Walensky, durante uma coletiva da força-tarefa da Casa Branca para o combate à Covid-19. "Os casos diminuíram continuamente desde que atingiram o pico em 8 de janeiro", acrescentou a cientista, que também espera uma redução no número de novas mortes.
O infectologista Anthony Fauci, conselheiro médico chefe do governo Joe Biden, afirmou que a melhor forma de conter as mutações do coronavírus que geram as variantes é seguir as medidas básicas de saúde pública, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Walensky, por sua vez, informou que o CDC fornecerá mais dados sobre a eficácia do uso de duas máscaras ao mesmo tempo.
O conselheiro sênior da Casa Branca para a resposta à pandemia, Andy Slavitt, voltou a pedir que o Congresso aprove o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto por Biden.
Ele também disse que o governo "está no caminho" para cumprir a promessa de aplicar 100 milhões de doses de vacinas em 100 dias.

Veja Também

Biden cria força-tarefa para tentar unir famílias de imigrantes separadas

Reino Unido identifica 2ª mutação "preocupante" de nova cepa do coronavírus

Trump tem responsabilidade na invasão do Congresso, diz dossiê da Câmara

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Saúde Covid-19 Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Civil em Cachoeiro
Suspeito de tentar incendiar casa de vizinha é preso em Cachoeiro
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 03/07/2026
Arma e munições apreendidas na Operação 'Cassação'
Operação apreende armas de donos que perderam direito de mantê-las no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados