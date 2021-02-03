Casa Branca vê desaceleração da pandemia, mas alerta sobre variantes

O infectologista Anthony Fauci, afirmou que a melhor forma de conter as mutações do coronavírus que geram as variantes é seguir as medidas básicas de saúde pública

"Casos e internações hospitalares continuam diminuindo. Parecemos estar em uma trajetória consistente de queda", afirmou a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Rochelle Walensky, durante uma coletiva da força-tarefa da Casa Branca para o combate à Covid-19. "Os casos diminuíram continuamente desde que atingiram o pico em 8 de janeiro", acrescentou a cientista, que também espera uma redução no número de novas mortes.