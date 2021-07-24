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Passe de saúde

Manifestantes na França protestam contra projeto de lei que força vacinação

No último fim de semana, mais de 100 mil pessoas protestaram contra as obrigatoriedades, entre eles, políticos e ativistas de extrema direita, além de críticos ao presidente Emmanuel Macron

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 16:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jul 2021 às 16:13
Vacina contra Covid-19 em Linhares
O governo busca conter a quarta onda de infecções por Covid-19. Crédito: Felipe Tozatto/Secom
Neste sábado (24), manifestantes vão às ruas de Paris, na França, contra um projeto de lei que prevê a exigência de um passe de saúde para a realização de algumas atividades e contra a vacinação obrigatória para profissionais de saúde, no momento em que o governo busca conter a quarta onda de infecções por covid-19. Os legisladores do Senado debatem o projeto, que já foi aprovado pelo parlamento francês na sexta-feira (23).
No país, a maioria dos adultos está totalmente vacinada e as pesquisas indicam que boa parte da população apoia as novas medidas. No último fim de semana, mais de 100 mil pessoas protestaram contra as obrigatoriedades, entre eles, políticos e ativistas de extrema direita, além de críticos ao presidente Emmanuel Macron.

MIANMAR

Em Mianmar, com o aumento de casos na província chinesa de Yunnan, vizinha, toda a população será testada para a covid-19 neste sábado, informou o governo. Além disso, empresas, escolas e mercados ficarão fechados entre segunda e terça-feira, enquanto os testes são realizados. As viagens para dentro e fora do país também estão proibidas. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.

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