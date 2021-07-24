Manifestantes na França protestam contra projeto de lei que força vacinação

O governo busca conter a quarta onda de infecções por Covid-19. Crédito: Felipe Tozatto/Secom

Neste sábado (24), manifestantes vão às ruas de Paris, na França, contra um projeto de lei que prevê a exigência de um passe de saúde para a realização de algumas atividades e contra a vacinação obrigatória para profissionais de saúde, no momento em que o governo busca conter a quarta onda de infecções por covid-19. Os legisladores do Senado debatem o projeto, que já foi aprovado pelo parlamento francês na sexta-feira (23).

No país, a maioria dos adultos está totalmente vacinada e as pesquisas indicam que boa parte da população apoia as novas medidas. No último fim de semana, mais de 100 mil pessoas protestaram contra as obrigatoriedades, entre eles, políticos e ativistas de extrema direita, além de críticos ao presidente Emmanuel Macron.

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