Macron vai a Beirute em dia em que mortos por explosão chegam a 145

Imagem mostra a destruição causada por duas fortes explosões que atingiram a região portuária de Beirute, no Líbano. Crédito: HASSAN AMMAR/ AP / ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente da França, Emmanuel Macron, foi o primeiro chefe de Estado a visitar o Líbano, depois da grande explosão na terça-feira (4) que destruiu a capital, Beirute. Nesta quinta, o número de vítimas subiu para ao menos 145 mortos e 5.000 feridos.

Ao chegar à cidade, o líder francês se posicionou como um articulador para organizar a cooperação internacional enviada ao país, mas defendeu a necessidade de reformas políticas e econômicas no Líbano e pediu que o país reforce o combate à corrupção.

"A prioridade hoje é ajuda, apoio incondicional à população. Mas há reformas indispensáveis ??em certos setores que a França exige há meses, anos", disse Macron. "Não podemos fazê-las sem apontar algumas verdades inconvenientes. Se essas reformas não forem feitas, o Líbano continuará a afundar."

O governo da França, antiga potência colonial que administrou o Líbano no início do século 20, começou a enviar assistência médica e profissional a Beirute no dia seguinte à explosão.

"Quero organizar a cooperação europeia e, mais amplamente, a cooperação internacional", disse Macron.

Além da França, países como Alemanha, Rússia, Austrália, Qatar e Irã -rival histórico do Líbano- enviaram profissionais de saúde, hospitais de campanha e toneladas de suprimentos, além de equipes especializadas em busca e salvamento.

No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, nesta quarta-feira (5), que seu governo fará "um gesto concreto" para ajudar os libaneses.

"O Brasil vai fazer mais que um gesto, algo concreto para atender em parte aquelas pessoas que estão numa situação complicada", disse o presidente em seu discurso, no qual também manifestou solidariedade à população libanesa.

Enquanto caminhava por Beirute, Macron foi acompanhado por grupos de libaneses que entoavam palavras de ordem pedindo "revolução" e a "queda do regime".

"Eu vejo a emoção no rosto de vocês, a tristeza, a dor. É por isso que estou aqui", disse ele a um grupo, apertando as mãos dos presentes.

"Mas o que também é necessário aqui é uma mudança política. Essa explosão deve ser o início de uma nova era", acrescentou o líder francês.

"Eu entendo a raiva de vocês. Não estou aqui para passar um cheque em branco ao regime." Macron prometeu à multidão que a ajuda da França não irá para "mãos corruptas" e disse que sua visita ao Líbano tem o objetivo de pedir "um novo pacto" com as forças políticas locais.

O dia após a explosão em Beirute, no Líbano

Aos gritos, uma mulher interrompeu a caminhada de Macron para acusá-lo de estar se encontrando com "os senhores da guerra", em referência ao presidente do Líbano, Michel Aoun, e ao primeiro-ministro, Hassan Diab.

"Eu não estou aqui para ajudar eles, eu estou aqui para ajudar você", respondeu Macron, e abraçou a mulher.

A atitude contrasta com a postura do presidente francês ao desembarcar no aeroporto de Beirute e ser recebido pela comitiva do governo libanês. Usando máscaras e mantendo distância física, os líderes dos dois países se cumprimentaram apenas com um gesto de mãos e um aceno de cabeça.

Dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas em Beirute, e as autoridades estimam que 300 mil estão desabrigadas.

A explosão destruiu mais da metade da capital libanesa, de acordo com o governador de Beirute, Marwan Abboud, que classificou a situação como "apocalíptica" e a comparou às explosões nucleares em Hiroshima, 75 anos atrás.

Equipes de busca continuam procurando vítimas e sobreviventes entre os escombros dos prédios e de outras construções devastadas pela explosão. O cenário é de luto, mas também de otimismo.

"Acreditamos que há boas chances de encontrar pessoas vivas", disse o coronel francês Vincent Teissier, que trabalha na busca de desaparecidos, ao presidente Macron nesta quinta-feira (6).

Entre os sobreviventes, familiares das vítimas e outros moradores da capital libanesa, os sentimentos variam entre o luto, a solidariedade e a indignação. Nas redes sociais, diversos usuários têm feito publicações para ajudar a localizar os desaparecidos e oferecer moradia aos milhares de desabrigados.

Centenas de voluntários se uniram para retirar os escombros das ruas e outros colocaram mesas de plástico nas ruas com bebidas e alimentos para os necessitados. Empresários e comerciantes estão oferecendo serviços gratuitos para reparar portas, pintar paredes ou substituir janelas.

Muitas publicações nas redes sociais, entretanto, culpam o governo libanês e o acusam de negligência. Nesta quarta-feira (5), o país determinou que autoridades do porto onde ocorreu a explosão sejam colocadas em prisão domiciliar.

O governo atribuiu a tragédia ao armazenamento incorreto de 2.750 toneladas de nitrato de amônio, substância geralmente usada em fertilizantes e que tem alto poder explosivo.

A principal hipótese investigada é que essa carga estaria armazenada em um galpão junto ao porto havia mais de seis anos. O material teria chegado ao Líbano em setembro de 2013, segundo dados oficiais obtidos pela Al Jazeera.

Em outros países, população e autoridades começaram a expressar preocupação com suas próprias reservas de nitrato de amônio, que já causou tragédias semelhantes à ocorrida em Beirute.

No Iraque, uma comissão de emergência formada nesta quinta tem 72 horas para fazer um inventário de materiais potencialmente perigosos em terminais terrestres, aéreos e portuários. O objetivo é "evitar o que aconteceu no Líbano".

Na Austrália, moradores e ativistas de Newcastle, a 163 km de Sydney, pediram a realocação de uma planta que armazena nitrato de amônio em quantidade quase quatro vezes maior do que a que havia em Beirute.

A empresa australiana que administra o estoque do composto químico disse que adota uma abordagem rigorosa em relação à "produção, armazenamento e transporte" do material.

"Você precisa ser extremamente negligente com o nitrato de amônio para que ele exploda", afirmou, em comunicado.

O chefe da diplomacia libanesa, Charbel Wehbe, anunciou nesta quinta-feira a criação de uma comissão de investigação "que tem quatro dias para apresentar um relatório detalhado sobre as responsabilidades".

Nesta quinta-feira (6), o banco central do Líbano instruiu as instituições financeiras do país a concederem empréstimos a juros zero a pessoas e empresas afetadas pela explosão.

"Nós absolutamente não confiamos nessa gangue que está no poder", disse Walid Jumblatt, líder do Partido Socialista Progressista e da comunidade drusa libanesa. Para ele, sem ajuda externa, "o Líbano desapareceria".

A ONG Human Rights Watch expressou sérias preocupações com a capacidade do judiciário libanês para conduzir uma investigação crível e transparente por conta própria.

"Grupos de direitos humanos libaneses e internacionais documentam há anos interferência política no judiciário e criticam sua falta de independência", diz um comunicado da entidade.

Rabee Azar, um trabalhador da construção civil ouvido pela agência de notícias Reuters junto aos destroços da zona portuária de Beirute, acredita que o governo libanês quer encontrar culpados para não admitir a própria negligência.

"Eles vão usar alguém de bode expiatório para fugir da responsabilidade", disse.

Uma voluntária que trabalha na limpeza de escombros questiona as ações das autoridades. "Se tivéssemos um Estado de verdade, eles estariam nas ruas desde ontem limpando", diz Melissa Fadlallah. "Onde estão?"

Outra voluntária, Tala Masri, enquanto ajudava a retirar a enorme quantidade de vidro quebrado nas ruas de Beirute, diz ter perdido a esperança no Líbano.

"Mesmo com o coronavírus e tudo o que aconteceu no país, eu sempre mantive a esperança. Mas agora acabou, não tenho mais."

Marcel Ghanem, jornalista que tem um programa de televisão de grande audiência no país, classificou os líderes políticos do Líbano como "corruptos, negligentes, destrutivos, imorais".

"Saiam todos! A covardia e a negligência de vocês foi o que matou as pessoas."

Em redes sociais, usuários subiram o tom contra o governo libanês e outras autoridades do país e têm compartilhado uma hashtag em árabe que pode ser traduzida como "prepare a forca".

"Parem as orações. Vocês sabem o que fazer", diz um usuário no Twitter que compartilhou a hashtag acompanhada de fotos de líderes políticos do país.

Outra usuária, utilizando a mesma hashtag, expressa completo descontentamento com a classe política libanesa. "Como você ainda consgue apoiar um líder político? Como você ainda acredita no que eles têm a dizer?", escreve.