Macron: é preciso nova abordagem nas redes para "preservar a democracia"

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quinta-feira (4), que uma nova abordagem para as redes sociais é necessária para "preservar a democracia". No entanto, indicou não querer viver em uma democracia "em que decisões são tomadas por redes privadas", apontando para reguladores e líderes o papel de mudar as condições. Para Macron, as redes legitimaram e promoveram violência política, especialmente ao não inibi-la. Na visão do presidente, o mesmo que foi feito para limitar terrorismo na internet deve ser realizado com discursos de ódio. As declarações foram feitas após uma pergunta sobre a invasão do Capitólio de Washington e os protestos violentos dos coletes amarelos em Paris e sua ameaça à democracia, em evento do Atlantic Council.