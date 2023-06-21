  Lula encontra papa Francisco no Vaticano com Guerra da Ucrânia na pauta
Lula encontra papa Francisco no Vaticano com Guerra da Ucrânia na pauta

Primeira-dama Janja ofereceu imagem da Nossa Senhora de Nazaré ao pontífice
Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Junho de 2023 às 14:46

ROMA, ITÁLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, tiveram um encontro com o papa Francisco, no Vaticano, nesta quarta-feira (20). Eles chegaram por volta das 14h20 no horário local (9h20 em Brasília), posaram para fotos e tiveram uma audiência privada com o pontífice.
O principal tema da conversa girou em torno da Guerra da Ucrânia, em que tanto Lula quanto o líder da Igreja Católica estão empenhados em promover conversas em busca da paz.
Após o encontro, a Santa Sé disse, em nota, que houve uma "troca positiva de pontos de vista sobre a situação sociopolítica" e que foram abordados temas de interesse comum, como a luta contra a pobreza, o respeito aos povos indígenas e a proteção ao meio ambiente.

Na tradicional troca de presentes, Janja ofereceu ao papa uma gravura de autoria do artista pernambucano J.F. Borges e uma imagem da Nossa Senhora de Nazaré — Lula convidou o papa a visitar a procissão católica do Círio de Nazaré, que ocorre em outubro em Belém, no Pará.
O papa, por sua vez, ofereceu alguns itens a Lula, entre eles uma placa de baixo relevo em bronze com a escrita em italiano: "A paz é uma flor frágil". "Estamos em tempo de guerra, e a paz é muito frágil", disse Francisco falando em espanhol ao presidente brasileiro, mostra vídeo compartilhado por Lula no Twitter.
Nas redes sociais, Lula disse apenas que agradece ao pontífice, primeiro latino-americano a liderar a Igreja Católica, pela audiência realizada no Vaticano e pela "boa conversa sobre a paz no mundo".

