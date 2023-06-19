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BBC News

O que o SUS está ensinando ao serviço de saúde britânico

Nosso repórter André Biernath conta esta história neste vídeo.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

19 jun 2023 às 20:00

Publicado em 19 de Junho de 2023 às 20:00

O médico inglês Matthew Harris hoje trabalha, em Londres, em um projeto inspirado no que aprendeu com o Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro há mais de 20 anos.
Um ano depois de se formar em Medicina no Reino Unido, ele se mudou para Pernambuco em 1999 e atuou por quatro anos como clínico-geral de uma unidade de saúde em Camaragibe, na região metropolitana do Recife.
À época, Harris não tinha ideia de que a experiência mudaria sua carreira — e até provocaria transformações no Serviço Nacional de Saúde (NHS, na sigla em inglês) do Reino Unido duas décadas depois.
Atualmente, ele é pesquisador da Escola de Saúde Pública do Imperial College de Londres e lidera um projeto que pretende implementar os agentes comunitários de saúde, algo que existe no SUS há décadas, em território britânico.
O médico não faz cerimônia para dizer que essa iniciativa é 100% inspirada na Estratégia Saúde da Família (ESF), um programa criado pelo Ministério da Saúde do Brasil nos anos 1990 que segue ativo até hoje — e traz resultados muito celebrados por especialistas da área.
Nosso repórter André Biernath conversa com Harris e conta esta história neste vídeo.
Reportagens em texto:
https://www.bbc.com/portuguese/articles/c8vyp764d18o
https://www.bbc.com/portuguese/articles/cq5ww8jryk0o

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