Lula critica proposta de Trump de ocupar Gaza: 'Não tem sentido'

Para Lula, a ideia, lançada por Trump ao receber o premiê israelense, Binyamin Netanyahu, na Casa Branca, "não tem sentido". "Os palestinos vão para onde?", questionou, classificando a ofensiva de Israel sobre Gaza de "genocídio".

"Estamos vivendo um momento que quanto mais coisas difíceis você falar, mais coisas irreais, mais você tem destaque na mídia mundial", afirmou. "Não tem sentido o presidente dos EUA se reunir com Netanyahu e dizer: 'Nós vamos ocupar Gaza, recuperar Gaza e morar em Gaza'. E os palestinos, vão para onde? Onde eles vão viver? Qual o país deles? É uma coisa praticamente incompreensível por qualquer ser humano."

Na terça (4), Trump afirmou, ao lado do premiê de Israel, que seu país assumirá o governo da Faixa de Gaza após o fim do conflito. "Assumiremos o controle. Será nossa", disse Trump em entrevista coletiva.

A fala subverte décadas de relacionamento diplomático entre Washington e Tel Aviv e parece ter pego o israelense de surpresa. Primeiro, ele elogiou o americano, chamando-o de "o maior amigo que Israel jamais teve na Casa Branca". Depois desconversou e disse que "vê um futuro diferente para Gaza". "[Trump] tem uma ideia diferente, mas é uma ideia que pode mudar a história, e vale prestar atenção nela".