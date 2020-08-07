Libaneses protestam contra governo após megaexplosão em Beirute

Imagem desta quarta-feira (5), mostra a destruição causada por duas fortes explosões que atingiram a região portuária de Beirute, no Líbano Crédito: HASSAN AMMAR/ AP / ESTADÃO CONTEÚDO

Dezenas de libaneses se reuniram nesta quinta-feira (6) perto da entrada do Parlamento, em Beirute, para protestar contra o governo, dois dias após uma megaexplosão no porto da cidade deixar ao menos 145 mortos e 5.000 feridos.

Forças de segurança usaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes do local - que ainda tem escombros do incidente de terça (4) - depois que eles queimaram objetos, vandalizaram lojas e atiraram pedras contra os agentes, relatou o jornal britânico Guardian.

A explosão é mais um dos motivos de insatisfação dos libaneses com o governo e ocorre menos de um ano de uma série de protestos desencadeados por uma proposta de tributar chamadas de voz feitas por aplicativos.

Os atos, que começaram em outubro de 2019, culminaram na renúncia do então premiê, Saad Hariri, no fim daquele mês.

O Líbano passa por sua pior crise econômica desde a guerra civil (1975-1990). Atualmente, é um dos países mais endividados do mundo: o crescimento econômico foi dificultado por conflitos e instabilidade regionais. O desemprego entre pessoas com menos de 35 anos chega a 37%.