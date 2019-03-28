Justiça Venezuelana proíbe Guaidó de ocupar cargos públicos por 15 anos

O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, fala durante encontro com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto. Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O líder opositor Juan Guaidó está proibido de ocupar cargos públicos por 15 anos, disse o controlador-geral da Venezuela, Elvis Amoroso, nesta quinta-feira (28).

Amoroso afirma que Guaidó teve inconsistências nas informações financeiras e que os gastos não correspondem ao nível de rendimentos, o que indicaria corrupção. Por isso, o órgão decidiu "inabilitar para o exercício de qualquer cargo público ao cidadão [Guaidó] pelo período máximo estabelecido por lei", disse Amoroso, na TV estatal.

Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, de maioria opositora, invocou a Constituição para se declarar presidente interino em janeiro. O gesto foi reconhecido por mais de 50 países, incluindo Brasil e Estados Unidos.

Desde então, Guaidó busca formas de retirar do poder o ditador Nicolás Maduro, que classifica como "usurpador" por ter assumido a Presidência após uma votação considerada fraudulenta pela oposição e por vários países.

No entanto, Maduro segue com apoio do Exército do país. Na semana passada, um dos aliados de Guaidó, Roberto Marrero, foi preso por agentes do serviço de inteligência do regime.

No sábado (23), o ditador acusou o líder legislativo, que ele descreve como "fantoche" dos EUA, de ter planejado, sem sucesso, assassiná-lo. "O boneco diabólico acabou de desmantelar um plano, que ele mesmo dirigiu, para me matar", afirmou o ditador, em Caracas.