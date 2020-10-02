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Eleições nos EUA

Joe Biden e sua mulher testaram negativo para Covid-19

O candidato democrata à presidência participou de um debate com Donald Trump na última terça-feira (29). Trump testou positivo para a doença nesta sexta (2ª)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 14:53

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 14:53

Joe Biden criticou a política ambiental de Trump e citou o Brasil
Joe Biden criticou a política ambiental de Trump e citou o Brasil Crédito: Reuters/Folhapress
O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, e sua mulher, Jill, testaram negativo para Covid-19, declarou a sua campanha nesta sexta-feira (2ª).
Biden e sua mulher fizeram o teste na manhã desta sexta-feira (2), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disputa a reeleição, ter sido diagnosticado com o novo coronavírus. Baker cita que a informação partiu do médico da família.
O ex-vice-presidente participou de um debate com Donald Trump na última terça-feira (29), durante 90 minutos, em um ambiente fechado, e com os participantes sem máscaras.
Trump anunciou por volta da 1h da manhã desta sexta que está com Covid-19, e deu início à quarentena na madrugada. A notícia causa uma reviravolta na corrida eleitoral americana, e os efeitos do diagnóstico, que é feito a 32 dias do pleito, ainda são incertos.
Trump e Biden estiveram juntos ainda esta semana, quando participaram do primeiro debate eleitoral da corrida presidencial. Os candidatos não deram apertos de mão, nem entre si, nem com o moderador. Nem Trump nem Biden, porém, usaram máscara enquanto estiveram dentro do estúdio.
A pandemia foi um dos temas que pautou as discussões. Na ocasião, Trump trouxe à tona a perspectiva econômica e acusou Biden de querer "paralisar" novamente o país como medida de contenção do coronavírus. "Fechamos a economia e estamos reabrindo e estamos fazendo negócios de forma recorde. Ele vai paralisar de novo, ele vai destruir esse país", afirmou.
Já Biden atacou a gestão do presidente durante a pandemia de coronavírus, uma das principais plataformas de campanha do democrata e um calcanhar de aquiles na campanha republicana, pois a maioria dos eleitores reprova a resposta de Trump à crise de saúde. "Ele sabia desde fevereiro quão sério isso era, sabia que era mortal. O que ele fez? Ele disse que não queria criar pânico. Ele entrou em pânico", disse Biden. "Quantos de vocês acordaram essa manhã e tiveram uma cadeira vazia na mesa da cozinha de alguém que morreu de covid?", questionou o democrata.
Agora, além de dar maior destaque ao tema durante a campanha, a infecção de Trump por covid-19 também coloca em xeque a realização dos próximos dois debates com o democrata Joe Biden.
O próximo encontro entre os dois candidatos está agendado para o dia 15 de outubro. A imprensa americana já discute também o que acontecerá em um cenário mais grave, caso Trump sofra com complicações da doença e esteja com a saúde ameaçada no dia da eleição, em 3 de novembro.

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