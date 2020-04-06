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Coronavírus

Japão se prepara para declarar emergência por vírus e planeja pacote de US$ 1 tri

O primeiro-ministro do Japão explicou que a declaração tem o objetivo de reduzir o contato entre pessoas e restringir a disseminação da covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 07:22

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 07:22

Homem de máscara no Japão
Homem de máscara no Japão Crédito: Jusdevoyage/ Unsplash
O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse nesta segunda-feira (6) que pretende declarar estado de emergência nas áreas de Tóquio e de Osaka amanhã (7), em resposta à pandemia de coronavírus.
Abe explicou que a declaração tem o objetivo de reduzir o contato entre pessoas e restringir a disseminação do vírus. Segundo o premiê, supermercados permanecerão abertos e os serviços de trem continuarão operando durante o período de emergência, que durará um mês.
Abe disse ainda que planeja propor um pacote econômico de 108 trilhões de ienes (US$ 1 trilhão) para lidar com os efeitos adversos da pandemia, incluindo 6 trilhões de ienes em repasses diretos de dinheiro a famílias afetadas. O plano também inclui empréstimos a juro zero para empresas, destacou o primeiro-ministro.
Abe afirmou que a declaração de emergência se faz necessária porque os casos de infecção estão crescendo rapidamente e os hospitais do país estão em "situação de crise", mas ressaltou que a medida não envolverá bloqueio absoluto de Tóquio e outras cidades. 

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