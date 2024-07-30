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Protestos após eleição

Itamaraty divulga alerta de segurança para brasileiros na Venezuela

Pasta recomenda que pessoas se informem pelas redes sociais da embaixada sobre situação no país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jul 2024 às 08:13

Publicado em 30 de Julho de 2024 às 08:13

BRASÍLIA - O Itamaraty publicou na noite de segunda-feira (29) um alerta aos brasileiros que vivem ou estão na Venezuela para que evitem aglomerações e se informem pelas mídias sociais da embaixada sobre as condições de segurança do local onde estão. Nas últimas horas, protestos contra a vitória de Nicolás Maduro no pleito de domingo foram registrados no país.
"Em vista dos recentes acontecimentos na Venezuela, o Ministério das Relações Exteriores recomenda que brasileiros e brasileiras residentes, em trânsito ou com viagem marcada no país acompanhem a página e as mídias sociais da Embaixada do Brasil em Caracas, mantenham-se informados sobre a situação de segurança nas áreas onde se encontram e evitem aglomerações", diz o texto.
A Embaixada do Brasil em Caracas disse permanecer atenta à situação e informou que em casos de emergência envolvendo brasileiros o plantão consular, +58 414-3723337 (com whatsapp), ou o plantão consular geral do Itamaraty, +55 (61) 98260-0610, devem ser acionados.
Manifestantes venezuelanos protestam contra vitória de Nicolás Maduro após votação de domingo (28)
Manifestantes venezuelanos protestam contra vitória de Nicolás Maduro após votação de domingo (28) Crédito: Reuters/Folhapress
Na madrugada desta segunda, o CNE — controlado pelo chavismo — anunciou que o ditador Nicolás Maduro havia vencido as eleições de domingo. A divulgação foi rapidamente contestada pela oposição e por um grupo de líderes regionais.
Horas depois, Maduro foi proclamado presidente eleito para um terceiro mandato pelo CNE. "É irreversível", disse o líder do regime em Caracas.
O governo Lula (PT), que tem laços históricos com o chavismo, defendeu que o CNE divulgue as informações das mesas de votação. Em uma nota, o Itamaraty não parabenizou Maduro e pediu a publicação de "dados desagregados por mesa de votação".
O assessor internacional do presidente Lula (PT), embaixador Celso Amorim, encontrou-se na tarde de segunda-feira com Maduro.
De acordo com interlocutores, Amorim pediu a Maduro que o CNE publique as atas de votação do pleito de domingo (28). Isso é parte do rito eleitoral local. Pessoas com conhecimento da conversa disseram que Maduro justificou a não publicação desses dados por causa de um suposto ataque hacker. De acordo com o ditador, as informações serão divulgadas nos próximos dias
Nesta segunda, o chanceler da Venezuela, Yván Gil, publicou um comunicado no qual determina que os governos de Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai devem retirar seus representantes diplomáticos do território de seu país.
No texto, Gil afirma que esses governos estão subordinados aos Estados Unidos e realizaram ações e declarações de ingerência em assuntos internos de Caracas.

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