Israel volta a discutir propostas de cessar-fogo com o Hamas mediadas por Egito, Catar e EUA

Israel está discutindo uma proposta de cessar-fogo egípcia, em que teria quatro reféns libertados em troca de uma interrupção de dois dias nos combates em Gaza, disse uma autoridade israelense nesta segunda-feira, 28, notando que as discussões foram internas e com autoridades egípcias.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou entusiasmo pelo acordo em uma reunião com seu partido Likud na segunda-feira, de acordo com outra autoridade. A autoridade, que participou da reunião, disse que Netanyahu disse aos legisladores que aceitaria imediatamente a proposta egípcia. O Hamas ainda não respondeu formalmente ao plano.

Ainda, o governo de Israel disse que continuaria suas discussões com mediadores internacionais sobre um possível acordo de cessar-fogo, enquanto o chefe da agência de espionagem Mossad retornava do Catar na segunda-feira após participar da última rodada de negociações presenciais.