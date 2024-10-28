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Confronto em Gaza

Israel volta a discutir propostas de cessar-fogo com o Hamas mediadas por Egito, Catar e EUA

Proposta de cessar-fogo egípcia tenta liberação de quatro reféns israelenses pelo Hamas em troca de interrupção de dois dias do combate em Gaza; Netanyahu teria dito que aceitaria proposta imediatamente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 out 2024 às 17:59

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 17:59

Israel está discutindo uma proposta de cessar-fogo egípcia, em que teria quatro reféns libertados em troca de uma interrupção de dois dias nos combates em Gaza, disse uma autoridade israelense nesta segunda-feira, 28, notando que as discussões foram internas e com autoridades egípcias.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou entusiasmo pelo acordo em uma reunião com seu partido Likud na segunda-feira, de acordo com outra autoridade. A autoridade, que participou da reunião, disse que Netanyahu disse aos legisladores que aceitaria imediatamente a proposta egípcia. O Hamas ainda não respondeu formalmente ao plano.
Ainda, o governo de Israel disse que continuaria suas discussões com mediadores internacionais sobre um possível acordo de cessar-fogo, enquanto o chefe da agência de espionagem Mossad retornava do Catar na segunda-feira após participar da última rodada de negociações presenciais.
A nova rodada de negociações foi anunciada pelo Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na semana passada. Nem o Hamas nem Israel mostraram qualquer sinal de suavizar suas demandas desde que as negociações estagnaram durante o verão do hemisfério norte.

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