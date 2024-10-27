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Egito propõe cessar-fogo temporário entre Israel e Hamas para liberação de reféns e ajuda humanitária

Presidente do Egito sugere trégua de dois dias para troca de reféns e prisioneiros, além de entrega de suprimentos em Gaza; ainda não houve resposta de Israel ou Hamas.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 out 2024 às 15:51

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 15:51

BBC - Complexo de pirâmides de Gizé, no Egito
BBC - Complexo de pirâmides de Gizé, no Egito Crédito: Getty Images
O presidente do Egito, Abdel-Fattah el-Sissi, anunciou neste domingo, 27, que o país propôs um cessar-fogo de dois dias entre Israel e o Hamas, durante o qual seriam libertados quatro reféns detidos em Gaza.
Em Cairo, El-Sissi disse que a proposta também inclui a libertação de alguns prisioneiros palestinos e a entrega de ajuda humanitária à sitiada Faixa de Gaza.
El-Sissi disse que a proposta visa "fazer avançar a situação", acrescentando que assim que o cessar-fogo de dois dias entrar em vigor, as negociações continuarão para torná-lo permanente.
Não há cessar-fogo há 11 meses, desde a pausa de uma semana nos combates em novembro, durante a qual 105 reféns foram libertados em troca de 240 prisioneiros palestinos.
O Egito tem sido um mediador-chave juntamente com o Catar e os Estados Unidos. Esta é a primeira vez que o presidente do Egito propõe publicamente tal plano. Não houve resposta imediata de Israel ou do Hamas. Fonte: Associated Press.

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