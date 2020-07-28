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Coronavírus

Instituto dos EUA diz crer que vacina poderá estar pronta em dezembro

O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, diz estar 'cautelosamente otimista'

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 11:47
Diferentes grupos de pesquisadores tentam obter vacina contra o novo coronavírus
Diferentes grupos de pesquisadores tentam obter vacina contra o novo coronavírus Crédito: Immagini/Folhapress
Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci disse nesta terça-feira (28), em entrevista ao programa Good Morning America, da rede americana ABC, que está "cautelosamente otimista" de que uma vacina contra o novo coronavírus possa estar pronta entre o fim do outono e o início do inverno no Hemisfério Norte.
O período equivale ao fim da primavera e início do verão no Hemisfério Sul. Em 2020, o verão terá início em 21 de dezembro na região do globo abaixo da linha do Equador. Fauci ressaltou que a produção de vacinas é um processo longo e que a profilaxia deve produzir resposta imune satisfatória para ser disponibilizada à população. "Esse é realmente um dos problemas quando você lida com vacinas", afirmou à emissora.

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