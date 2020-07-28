Instituto dos EUA diz crer que vacina poderá estar pronta em dezembro

O período equivale ao fim da primavera e início do verão no Hemisfério Sul. Em 2020, o verão terá início em 21 de dezembro na região do globo abaixo da linha do Equador. Fauci ressaltou que a produção de vacinas é um processo longo e que a profilaxia deve produzir resposta imune satisfatória para ser disponibilizada à população. "Esse é realmente um dos problemas quando você lida com vacinas", afirmou à emissora.