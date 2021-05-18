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Avanço da pandemia

Índia bate novo recorde e tem 4.329 mortes por Covid-19 em um dia

Segundo a universidade americana Johns Hopkins, desde o início da pandemia, o país superou 25 milhões de contaminações e 278 mil vidas perdidas

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 15:13

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 mai 2021 às 15:13
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
A Índia registrou novo recorde de mortes por Covid-19 nesta terça-feira, 18, ao mesmo tempo em que o número de infectados tem diminuído nos últimos dias. De acordo com o Guardian, foram relatados 4.329 óbitos nas últimas 24 horas e 263 mil novos casos. Segundo a universidade americana Johns Hopkins, desde o início da pandemia, o país superou 25 milhões de contaminações e 278 mil vidas perdidas.
De acordo com dados do "Our World in Data", projeto ligado à Universidade de Oxford, a Índia foi responsável por 41% de todas as mortes e 49% de todos os casos confirmados no mundo nas últimas vinte e quatro horas.

CHINA

Para agilizar a imunização contra a covid-19, a cidade de Xangai, na China, começou a administrar uma vacina de dose única desenvolvida pela empresa chinesa CanSino Biologics. De acordo com as autoridades de saúde locais, a campanha de vacinação foi lançada na quinta-feira (13) e, até segunda-feira, 17, a cidade havia aplicado o fármaco em 23.154 pessoas.
A empresa afirma que a vacina utiliza diferentes técnicas de fabricação, o que resulta em diferentes dosagens necessárias. Segundo a agência Xinhuanet, vários postos de imunização na cidade relataram um aumento significativo no número de pessoas perguntando sobre o fármaco de dose única.

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