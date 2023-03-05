Homem preso com carne humana dá versão do assassinato e diz que reagiu a um ataque

O áudio foi obtido pelo portal g1 e transmitido na TV Globo. A mãe de Begoleã confirmou à emissora que a voz do áudio é a voz de seu filho.

Begoleã Mendes Fernandes, brasileiro preso em Lisboa, Portugal, transportando carne humana em bagagem Crédito: Facebook/Reprodução

Begoleã narra a um amigo que teria sido atraído para uma "emboscada" feita por Alan. O mineiro diz ter sido avisado de que se trataria de uma emboscada, mas não explica por que foi, mesmo assim, à casa de Alan.

Ele cita nomes de outros colegas e diz que "já tem muito tempo que a galerinha dele sabe" que Alan seria canibal. O mineiro afirma que teria reagido com a faca contra Alan, confessando que atacou a vítima.

Relembre o caso

Begoleã foi preso no aeroporto de Lisboa quando tentava viajar para Belo Horizonte. A sua roupa tinha vestígios de sangue. O IML concluiu que a carne em sua mala era de origem humana, mas não tem relação com a morte de Alan, segundo informação da polícia holandesa e da família da vítima, que disse que o "corpo estava inteiro".

Begoleã disse estar com a carne como prova de que Alan era "canibal". A família da vítima nega as acusações e diz que o brasileiro frequentava a casa da família.

A mãe do brasileiro preso disse ter aconselhado Fernandes a fugir para o Brasil. O mineiro é descrito como "perigoso, psicótico e com treino de artes marciais" pelas autoridades holandesas. A avaliação consta em documento encaminhado para a Justiça de Portugal.

Leia a a transcrição do áudio: