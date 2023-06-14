Homem finge morte e chega ao próprio 'funeral' de helicóptero na Bélgica

Influenciador David Baerten fingiu a própria morte e chegou, de surpresa, em helicóptero durante funeral Crédito: Redes sociais

Um homem fingiu a própria morte e apareceu no funeral de helicóptero em Liège, na Bélgica, no último fim de semana. O falso funeral do influencer David Baerten teve a presença de dezenas de amigos e familiares vestidos de preto, que esperavam a cerimônia e foram surpreendidos.

Ele saiu do helicóptero ao lado de uma equipe de filmagem enquanto cumprimentava as pessoas com a frase: "Saúde a todos, bem-vindos ao meu funeral", segundo o jornal norte-americano New York Post.

Algumas pessoas ficaram felizes com o "retorno" de Baerten, enquanto outras ficaram confusas com o que estava acontecendo. Baerten alegou que fez isso porque não estava gostando do tratamento que sua família e amigos estavam dando a ele.

Baerten planejou a pegadinha junto com a esposa e os filhos. Para divulgar a notícia da "morte", um de seus filhos foi às redes sociais e escreveu uma homenagem ao pai.

"Descanse em paz papai. Nunca vou parar de pensar em você [...] Por que a vida é tão injusta? Por que você? Você ia ser avô e ainda tinha uma vida inteira pela frente. Eu te amo! Nós te amamos! Jamais iremos te esquecer", escreveu a filha de David Baerten em uma rede social

O belga afirmou que alguns entes queridos o procuraram desde a pegadinha. "Quem não veio, entrou em contato comigo para marcar um encontro. Então, de certa forma, eu venci", disse.