Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Homem é preso após matar a mãe com martelo e atropelar multidão
Estados Unidos

Homem é preso após matar a mãe com martelo e atropelar multidão

À polícia, o suspeito afirmou que tudo começou após uma discussão com a mãe. Ele responde por duas acusações de homicídio criminal e teve a fiança negada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2022 às 15:03

Publicado em 15 de Agosto de 2022 às 15:03

Bandeira dos Estados Unidos
Bandeira dos Estados Unidos: caso aconteceu no estado da Pensilvânia. Suspeito matou a própria mãe e uma mulher que estava na multidão Crédito: Reuters/Folhapress
Um homem foi preso após matar a própria mãe e dirigir contra uma multidão de 75 pessoas. A colisão matou uma mulher e feriu 17 participantes de um evento, na Pensilvânia (EUA).
Adrian Oswaldo Sura Reyes, 24, teria atropelado o grupo de pessoas e em seguida matado a mãe com um martelo, por estar cansado de brigar com ela, segundo a NBC News e o New York Post.
A polícia afirmou que a multidão estava reunida para uma arrecadação de fundos para as famílias de dez pessoas que morreram em um incêndio no começo do mês. Ele entrou no carro e dirigiu em direção a elas, matando Rebecca L. Reese, 50, e atingindo as outras 17 pessoas, que foram hospitalizadas.
Logo após os atropelamentos, Reyes voltou para casa e viu a mãe Rosa D. Reyes, 56, na rua. As autoridades afirmaram que ele pisou fundo no acelerador e colidiu com ela de frente. Após o impacto, ele saiu do veículo, pegou um martelo e a golpeou cinco vezes.
Ao chegarem ao local, o suspeito confessou o crime aos policiais e disse que tudo começou após uma discussão com a mãe, em casa. Perguntado se estava ciente do atropelamento em massa, ele disse: "Sim, fui eu". Enquanto era levado ao tribunal pela polícia, ele se desculpou pelo ocorrido.
O policial Anthony Petroski definiu o incidente como uma "tragédia completa". "Esta é uma tragédia completa em uma comunidade onde já houve um drama. Vamos fazer nosso trabalho da melhor maneira possível para conduzir uma investigação completa não apenas para as famílias, mas também para os membros da comunidade que já estão sofrendo".
Reyes está enfrentando duas acusações de homicídio criminal e teve a fiança negada. Ele está detido na Penitenciária do Condado de Columbia, disse a polícia neste domingo (14).
O estabelecimento que organizou o evento beneficente pediu respeito à privacidade nas redes sociais. "Por favor, respeite nossa privacidade enquanto estamos de luto e tentamos processar os eventos que ocorreram".

Veja Também

Polícia já sabe quem atropelou pessoas em calçada de Linhares

Homem morre atropelado pelo próprio carro em Colatina

Motorista atropela fiéis na saída de igreja e foge em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Estados Unidos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar
Imagem de destaque
Policial civil da Narcóticos do ES é suspeito de desviar crack do PCC
Imagem de destaque
50 anos na BR 101: posto de combustível faz história no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados