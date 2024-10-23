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Cúpula na Rússia

Guerras têm potencial de se tornarem globais, diz Lula no Brics

Presidente discursou por vídeo após sofrer uma queda e cancelar viagem à Rússia; uma das críticas foi ao conflito entre Rússia e Ucrânia, com presidente russo, Vladimir Putin, assistindo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 out 2024 às 09:27

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 09:27

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (23), à cúpula dos Brics, que os conflitos no Oriente Médio e entre Rússia e Ucrânia têm potencial para se tornarem globais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, que iniciou a invasão ao território ucraniano, assistia ao discurso do brasileiro.
"No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns", disse Lula. Ele disse que é necessário evitar uma escalada e iniciar negociações de paz entre Rússia e Ucrânia.
Lula discursa por videoconferência na Cúpula do Brics em Kazan, na Rússia Crédito: Reprodução
Lula mencionou fala do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que classificou a situação na faixa de Gaza como o maior "cemitério de mulheres e crianças" do mundo. Os ataques israelenses à área já teriam matado mais de 40 mil pessoas. Israel começou a ofensiva depois de atentados do grupo extremista Hamas, no final do ano passado, matarem 1,4 mil em solo israelense.
O presidente brasileiro chamou o quadro de "insensatez", e criticou o avanço do conflito para a Cisjordânia e para o Líbano. Israel tem o objetivo declarado de atacar o Hezbollah, grupo islâmico armado baseado no território libanês. A comunidade internacional teme uma possível entrada do Irã, aliado do Hezbollah, no conflito. Isso poderia evoluir para uma guerra entre dois países com forças militares poderosas.
A reunião da cúpula dos Brics está sendo realizada em Kazan, na Rússia, mas Lula participou por videoconferência a partir de Brasília. O presidente brasileiro cancelou a viagem ao país asiático depois de um acidente doméstico no fim de semana.

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