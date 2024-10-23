Guerras têm potencial de se tornarem globais, diz Lula no Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (23), à cúpula dos Brics, que os conflitos no Oriente Médio e entre Rússia e Ucrânia têm potencial para se tornarem globais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, que iniciou a invasão ao território ucraniano, assistia ao discurso do brasileiro.

"No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns", disse Lula. Ele disse que é necessário evitar uma escalada e iniciar negociações de paz entre Rússia e Ucrânia.

Lula discursa por videoconferência na Cúpula do Brics em Kazan, na Rússia Crédito: Reprodução

Lula mencionou fala do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que classificou a situação na faixa de Gaza como o maior "cemitério de mulheres e crianças" do mundo. Os ataques israelenses à área já teriam matado mais de 40 mil pessoas. Israel começou a ofensiva depois de atentados do grupo extremista Hamas, no final do ano passado, matarem 1,4 mil em solo israelense.