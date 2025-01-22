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Polêmica

Groenlândia, Panamá e México reagem às ameaças do primeiro dia de Trump

O primeiro-ministro da Groenlândia, Mute Egede, repetiu sua posição ao afirmar: "Nós somos groenlandeses. Não queremos ser americanos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jan 2025 às 10:57

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 10:57

O caso Groenlândia: Trump quer anexar aos estados Unidos a ilha, que pertence à Dinamarca Crédito: Justin Lewis/Getty Images
O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou seu segundo mandato na segunda-feira (20) reiterando mensagens já conhecidas a outros países. Representantes de Panamá, México e Groenlândia responderam nesta terça-feira (21) aos anseios do republicano.
O Panamá, citado durante discurso de posse, é alvo da desejada retomada do canal de ligação entre o Atlântico e o Pacífico. Trump ainda mirou o vizinho imediatamente ao sul. México e seu Golfo foram mencionados em dois objetivos: o de restringir a entrada de migrantes e a desejada mudança de nomenclatura oficial de Golfo do México para Golfo da América.
Não citada no discurso, mas presente em respostas ao longo do primeiro dia de governo, a Groenlândia continua sendo, segundo Trump, uma necessidade americana "por motivos de segurança internacional". No caso de um dos principais canais de comércio marítimo do mundo, o governo panamenho negou veementemente as acusações trumpistas de que "a China está operando o Canal do Panamá".
O presidente do país, José Raúl Mulino, voltou a rejeitar nesta terça a possível retomada do canal pelos EUA. "O diálogo é sempre a maneira de esclarecer os pontos mencionados sem prejudicar nosso direito, nossa soberania e a propriedade do nosso canal", disse ele. Um pouco mais ao norte do mapa, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que alguns dos anúncios iniciais de Trump se assemelham a ações que ele implementou em seu mandato anterior.
Em relação à ordem executiva assinada pelo republicano que declara a imigração ilegal na fronteira como uma situação de emergência nacional, Sheinbaum afirmou que "o povo do México pode ter certeza" de que seu governo sempre defenderá a soberania e a independência. Ainda afirmou que a gestão atenderá às possíveis necessidades dos migrantes de forma humanitária.
A líder mexicana não falou sobre as possíveis tarifas que Trump ameaça impor sobre as transações comerciais entre os países. Acima de tudo, Sheinbaum disse que "é sempre importante ter a cabeça fria". Fosse a fala literal, a preocupação seria menor na Groenlândia. Até o meio de seu primeiro dia como presidente, Trump não havia sequer citado o vizinho. No Salão Oval, mais tarde, voltou a reforçar seu desejo em tomar o território. "Tenho certeza de que a Dinamarca está de acordo: está custando muito dinheiro mantê-la", afirmou.
Em resposta nesta terça, o primeiro-ministro da Groenlândia, Mute Egede, repetiu sua posição ao afirmar: "Nós somos groenlandeses. Não queremos ser americanos. Também não queremos ser dinamarqueses. O futuro da Groenlândia será decidido pela Groenlândia". O posicionamento é bem próximo do defendido pelo governo dinamarquês, que já declarou apoiar a independência da Groenlândia no momento em que seu povo assim decidir.
Ainda nesta terça, o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, também ressaltou que nenhum país deveria ser capaz de simplesmente se apropriar de outro. "Não é possível que certos países, se forem grandes o suficiente e não importa como se chamem, possam simplesmente tomar o que quiserem", afirmou.

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