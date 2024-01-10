  Governo Lula declara apoio à denúncia contra Israel por genocídio
Na Corte de Haia

Governo Lula declara apoio à denúncia contra Israel por genocídio

A ação, proposta pela África do Sul, acusa o Estado de Israel de descumprir a convenção da ONU ao atuar contra o povo palestino na Faixa de Gaza
Agência FolhaPress

10 jan 2024 às 19:34

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 19:34

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quarta-feira (10) que apoiará a denúncia da África do Sul à Corte Internacional de Justiça da ONU (Organização das Nações Unidas) para apurar a prática de genocídio por parte de Israel contra o povo palestino na Faixa de Gaza.
A ação do país africano foi apresentada ao tribunal, mais conhecido como Corte de Haia, em 29 de dezembro. Ela acusa o Estado de Israel de descumprir a convenção de prevenção e punição do genocídio de 1951.
O apoio do Brasil foi divulgado horas depois de o presidente Lula (PT) ter se reunido com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben.
"À luz das flagrantes violações ao direito internacional humanitário, o presidente manifestou seu apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para que determine que Israel cesse imediatamente todos os atos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados nos termos da Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio", diz a nota do governo brasileiro.
A corte é composta por 15 juízes, cada um de um país e é o principal órgão judicial da ONU.

