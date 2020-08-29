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Greta Thunberg

Fridays For Future realiza atos pela Amazônia em mais de 20 países

O movimento realiza greves estudantis para alertar sobre os problemas ambientais e seus impactos para o futuro

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 19:19
O movimento Fridays For Future realiza greves estudantis em atos em prol da Amazônia
O movimento Fridays For Future realiza greves estudantis em atos em prol da Amazônia Crédito: Reprodução | Redes sociais
O movimento Fridays for Future, criado pela ativista ambiental Greta Thunberg, vai realizar uma série de mobilizações online e nas ruas em mais de 20 países até este domingo (30) para alertar sobre a importância de proteger a Amazônia.
O Brasil está entre os países onde o ato está sendo realizado, assim como Colômbia, Uruguai, Itália, Alemanha, Nigéria e Turquia. Nas ações presenciais, o grupo informou que vai seguir recomendações locais para evitar a disseminação no novo coronavírus. A mobilização teve início na última sexta-feira (28).
O movimento realiza greves estudantis para alertar sobre os problemas ambientais e seus impactos para o futuro. Nas redes sociais, jovens postam fotos com cartazes com frases defendendo a Amazônia e usando as hashtags #SOSAmazônia e #TodospelaAmazônia.
O ato deste fim de semana é realizado em meio às preocupações internacionais em relação ao bioma, tendo em vista alertas de aumento de queimadas e desmatamento.
Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), entre agosto do ano passado e julho deste ano, os alertas de desmatamento na Amazônia tiveram aumento de 34,5%, na comparação com os 12 meses anteriores. O porcentual é o maior dos últimos cinco anos.

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O mês de julho terminou com alta de 28% no total de focos de incêndio na floresta, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Bloqueio de verbas

Nesta sexta-feira (28), o Ministério do Meio Ambiente chegou a anunciar que paralisaria as ações de combate ao desmatamento da Amazônia por causa do bloqueio de verbas para o Ibama e Instituto Chico Mendes (ICMBio). A medida também atingiria o Pantanal e começaria a partir da próxima segunda-feira, 31.
Após a repercussão negativa, o governo recuou e informou que o bloqueio não ocorreria mais neste ano.

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