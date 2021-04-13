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Mutações Covid

França suspende voos provenientes e com destino ao Brasil

Ministro da Saúde francês, Olivier Verán, disse há um mês que 6% dos casos de Covid-19 no país eram de variantes mais contagiosas, originadas no Brasil e na África do Sul

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 14:12

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 abr 2021 às 14:12
Air France suspende voos no espaço aéreo de Irã e Iraque
A  França vai suspender todos os voos de e para o Brasil. Crédito: Reprodução/ Pixabay
A França vai suspender todos os voos de e para o Brasil, disse o primeiro-ministro francês, Jean Castex, ao Parlamento do país.
"Tomamos conhecimento de que a situação está piorando e decidimos suspender todos os voos entre a França e o Brasil até segunda ordem", afirmou Castex.
Vários importantes médicos franceses vinham pedindo há dias que o governo do país suspendesse todo o tráfego aéreo com o Brasil.
Há um mês, o ministro da Saúde da França, Olivier Verán, disse que cerca de 6% dos casos de covid-19 no país eram de variantes mais contagiosas do coronavírus originadas no Brasil e na África do Sul.

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