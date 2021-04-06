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Em alerta

EUA estão à beira de uma nova onda de casos de coronavírus, diz Fauci

Em evento organizado pelo Clube Nacional de Imprensa, o infectologista afirmou que, apesar do avanço da vacinação, "ainda é prematuro declarar vitória" contra a doença

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 16:49

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 abr 2021 às 16:49
Principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci é conselheiro de Trump
Principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci é conselheiro de Trump Crédito: Alex Wong | Getty Images
O diretor do Instituto Nacional de Alergias dos Estados Unidos, Anthony Fauci, alertou nesta terça-feira (6), que o país está "à beira" de uma nova onda de casos de coronavírus. Em evento organizado pelo Clube Nacional de Imprensa, o infectologista afirmou que, apesar do avanço da vacinação, "ainda é prematuro declarar vitória" contra a doença.
Fauci, um dos principais assessores médicos do presidente americano, Joe Biden, exortou a população a ter um pouco mais de paciência, mas reconheceu a dificuldade em adesão às medidas restritivas em meio ao que chamou de "fatiga da covid-19". Sobre o imunizante da AstraZenca, o epidemiologista destacou que aguarda dados da Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) para avaliar se há riscos de trombose.

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