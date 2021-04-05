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Pacote econômico

Biden diz que aumento de impostos não prejudicará economia

O mandatário dos Estados Unidos apresentou detalhes de um pacote com foco em infraestrutura de mais de US$ 2 trilhões e disse que não está preocupado com efeitos adversos

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 16:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 abr 2021 às 16:06
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira (05), que não está preocupado com possíveis efeitos adversos de sua proposta de aumento dos impostos para financiar projetos de infraestrutura. "Não há evidência disso", respondeu Biden ao ser questionado por repórteres se a maior taxação poderia prejudicar a recuperação econômica.
E declarou: "O resto do mundo está investindo em infraestrutura e vamos fazer isso aqui."
Na semana passada, o mandatário apresentou detalhes de um pacote com foco em infraestrutura de mais de US$ 2 trilhões. Ele explicou que parte do projeto será financiado pelo aumento da carga tributária americana, o que reverteria parte do corte de impostos aprovado pelo ex-presidente Donald Trump em 2017.
O plano de Biden, contudo, atraiu críticas tanto de políticos mais à direita quanto de figuras da esquerda.

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