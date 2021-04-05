Biden diz que aumento de impostos não prejudicará economia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país

E declarou: "O resto do mundo está investindo em infraestrutura e vamos fazer isso aqui."

Na semana passada, o mandatário apresentou detalhes de um pacote com foco em infraestrutura de mais de US$ 2 trilhões. Ele explicou que parte do projeto será financiado pelo aumento da carga tributária americana, o que reverteria parte do corte de impostos aprovado pelo ex-presidente Donald Trump em 2017.