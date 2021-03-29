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Crise econômica

Biden revelará pacote de infraestrutura e plano para financiá-lo no dia 31

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que a proposta traz a "oportunidade de rebalancear" o sistema tributário do país, que está defasado

Publicado em 29 de Março de 2021 às 16:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 mar 2021 às 16:34
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira, 20 de janeiro de 2021. Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki informou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai divulgar o pacote de investimentos em infraestrutura, além do plano para financiar o projeto, na próxima quarta-feira (31).
Sem confirmar como o governo pretende pagar pelo novo pacote de apoio fiscal, Psaki disse que a proposta traz a "oportunidade de rebalancear" o sistema tributário do país, que está defasado.
O governo dos EUA vai revelar apenas a primeira parte do pacote de infraestrutura nesta semana, e investimentos voltados a serviços essenciais como o sistema de saúde e cuidados infantis serão lançados em abril, segundo informou Psaki.
Perguntada sobre uma possível rejeição de congressistas republicanos ao projeto, Psaki disse que ignorar os problemas do setor de infraestrutura dos EUA seria "irresponsável".
Ela afirmou, porém, que a administração Biden estará disposta a discutir detalhes do pacote com o Congresso americano, evitando especular sobre a possibilidade de utilizar o instrumento de reconciliação, que permite a aprovação de legislações relacionadas a questões orçamentárias no Congresso dos EUA por meio de maioria simples, ou seja, 51 votos.
A ferramenta foi usada para aprovar o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão.

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