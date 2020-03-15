França fecha bares, restaurantes e lojas para conter o coronavírus

O governo francês anunciou o fechamento de bares, restaurantes e lojas que não sejam essenciais (farmácias e mercados), como nova medida para conter o coronavírus.
O país já havia determinado a suspensão de todas as aulas e recomendado a maiores de 70 anos que não saíssem de casa.
Também havia proibido eventos com mais de cem pessoas.
Ainda na Europa, novo epicentro da pandemia de covid-19 (doença provocada pelo vírus), Portugal anunciou que fará controle na fronteira com a Espanha, que neste sábado entrou em quarentena.