França fecha bares, restaurantes e lojas para conter o coronavírus

O governo francês anunciou o fechamento de bares, restaurantes e lojas que não sejam essenciais (farmácias e mercados), como nova medida para conter o coronavírus.

Museu do Louvre, em Paris, na França Crédito: Olivier Ouadah/Divulgação

O país já havia determinado a suspensão de todas as aulas e recomendado a maiores de 70 anos que não saíssem de casa.

Também havia proibido eventos com mais de cem pessoas.