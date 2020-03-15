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Prevenção

França fecha bares, restaurantes e lojas para conter o coronavírus

O país já havia determinado a suspensão de todas as aulas e recomendado a maiores de 70 anos que não saíssem de casa.

Publicado em 14 de Março de 2020 às 23:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 23:10
 O governo francês anunciou o fechamento de bares, restaurantes e lojas que não sejam essenciais (farmácias e mercados), como nova medida para conter o coronavírus.
Museu do Louvre, em Paris, na França Crédito: Olivier Ouadah/Divulgação
O país já havia determinado a suspensão de todas as aulas e recomendado a maiores de 70 anos que não saíssem de casa.
Também havia proibido eventos com mais de cem pessoas.

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